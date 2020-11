‘’Louis M’Bemba Soumah, c’est le symbole du vrai syndicaliste’’ (Abdoulaye Sow, USTG)

Décédé dimanche 1er novembre dernier des suites de crise cardiaque, le corps du syndicaliste Louis M’Bemba Soumah a été exposé ce vendredi 06 novembre 2020 dans la salle des Congrès du Palais du peuple. Un moment de tristesse et témoignages des parents, amis et proches collaborateurs de l’illustre disparu ont ponctué la cérémonie.

Pour Abdoulaye Sow, secrétaire général de l’Union Syndicale des Travailleurs de Guinée (USTG), « Louis M’Bemba Soumah, c’est le symbole du vrai syndicaliste en Guinée en Afrique et dans le monde. C’était un homme digne et sincère qui avait le contact facile, très humain, qui a combattu pour les autres, pour les pauvres. Il était le porte-voix de ceux qui ne peuvent pas parler, il n’a jamais mâché ses mots, il a toujours dit ce qu’il pense dans le cadre du rôle régalien du syndicaliste qui est de défendre le droit du travail et des travailleurs. Donc, aujourd’hui, on est fortement choqués. L’émotion est très forte, parce que nous gardons de lui un homme exceptionnel, un défenseur exceptionnel qui a servi non seulement le travailleur de Guinée, mais aussi le peuple de Guinée. Parce qu’il est l’un des partisans de la démocratie en Guinée. Donc, c’est un grand baobab qui s’est couché », a-t-il indiqué.

Mohamed Cissé