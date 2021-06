Louncény Nabé, Gouverneur de la BCRG : ‘’Facinet Touré a joué son rôle dans l’histoire de la Guinée’’

Le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG), Louncény Nabé a rendu un vibrant hommage ce lundi, 14 juin 2021 à l’ancien médiateur de la République de Guinée, ancien membre du CMRN, et haut dignitaire de la deuxième république, Général Facinet Touré, décédé dans l’après midi de ce lundi, à Conakry des suites de maladie à l’âge de 87 ans.

« La mort d’une personne d’une telle envergure représente une tristesse très importante pour moi. Je crois que Général Facinet Touré a joué son rôle dans l’histoire de la Guinée et je pense qu’il l’a bien joué à partir du rôle qu’il a assumé dans le CMRN, puis après les péripéties de sa vie politique, son insertion dans le système démocratique […] Et récemment encore, sa participation à la consolidation de la démocratie en Guinée à travers le rôle qu’il a joué en tant que médiateur. Et je pense que tout ceci mérite une somme de contribution devant laquelle il est normal de s’incliner devant sa dépouille aujourd’hui. Mes condoléances à sa famille, à ses proches, à ses compagnons et au peuple de Guinée tout entier », a formulé Louncény Nabé dans l’émission ‘’On Refait le Monde” de Djoma Groupe

Mamadou Yaya Barry

