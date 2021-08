Louncény Nabé : « malgré ce qui se dit, ce qui se galvaude, le franc guinéen se porte bien »

Invité de « Mirador » de la radio Fim fm, le gouverneur de la banque centrale de la république de Guinée (BCRG) a admis que le franc guinéen se porte bien et ce malgré l’inflation.

Selon Louncény Nabé, aucun pays utilisant sa monnaie nationale ne fait mieux que la Guinée en Afrique et dans la sous-région ouest-africaine.

« Malgré ce qui se dit, ce qui se galvaude, le franc guinéen se porte bien. Il se porte mieux que beaucoup de monnaies qui sont dans la même situation que nous. En Afrique de l’ouest et dans l’Afrique de façon générale, même dans les pays du Maghreb, aucun pays en matière de tenue de la valeur de la monnaie ne fait mieux que nous. En Afrique aujourd’hui, les pays qui ont leur monnaie nationale, aucun pays ne fait mieux que nous », a martelé d’entrée Lounceny Nabé avant de justifier :

« De 1985 à 2011, la valeur du franc guinéen s’est déprécié de l’ordre de 1500% , autrement dit qu’elle a été divisé par plus 15, la valeur de la monnaie guinéenne. De 2011 à 2021, cette dépréciation a été de l’ordre de 60% Entre 2020 et 2021, la monnaie guinéenne s’est appréciée de l’ordre de 2% non seulement dans le principe par rapport à elle même mais aussi dans la comparaison entre le cours du marché officiel et celui du marché parallèle. A un certain moment, la différence entre les deux cours et entre 1985 et 2011 est allée jusqu’à 35 voire 40% . Aujourd’hui, il est à tout moment inférieur à 1% . Quelque fois d’ailleurs, la différence est négative en faveur du court officiel. Je ne dis pas que nous faisons mieux que tout le monde, je dis tout simplement qu’aucun ne fait mieux que nous. Je vous assure que notre monnaie se porte bien » a expliqué Louncény Nabé.

Le gouverneur de la BCRG soutient que la monnaie guinéenne ne s’est jamais portée mieux comme aujourd’hui.

Sadjo Bah