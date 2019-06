Lu ailleurs/CAN 2019 : les dépenses pharaoniques du Ministère des Sports qui donnent le tournis

C’est une information Guineenews- Le département des Sports dirigé par Bantama Sow a engagé des dépenses astronomiques pour la Coupe d’Afrique des Nations de football en cours en Egypte. Alors que l’équipe de Guinée n’est pas encore qualifiée pour les huitièmes de finale, plus de 62 milliards de francs guinéens ont déjà été dépensés par le ministère des Sports, selon des documents obtenus après des investigations au ministère du Budget et au ministère des Finances.

Rien que pour le transport, l’Etat a payé un total de 31 210 496 000 francs en faveur de l’agence de voyages SMC Négoce, choisie en vertu d’un marché gré à gré par le ministère des Sports. L’agence de voyages a d’abord reçu à la date du 6 juin la bagatelle de 4 658 798 000 francs pour le paiement des frais de transport des joueurs et encadrement technique, du domicile pour Marrakech via Conakry. Ensuite, l’agence a encaissé 10 285 000 000 francs pour affréter un avion pour transporter la délégation officielle et les supporters en Egypte. Pour le transport des joueurs de leur domicile à Marrakech via Conakry, l’agence de voyages SMC a d’abord touché 4 658 798 000 francs guinéens, avant d’encaisser 5 652 000 000 francs pour le vol spécial Marrakech- Alexandrie. En outre, il a été dégagé 4 039 698 000 francs pour le retour des joueurs et encadrement technique en Europe, après la CAN.

Au titre des primes et frais d’hébergement, le ministère des Sports a été particulièrement dépensier. Les trois jours d’hébergement de l’équipe nationale à Conakry à l’hôtel Camayenne ont été facturés à 700 000 000 francs guinéens et exécutés sous le numéro d’ordre de virement 2019-2779. Quant au frais d’hébergement pour le regroupement de l’équipe nationale à Marrakech, il s’élève à 3 933 000 000 francs guinéens. Toujours pour la préparation du Syli national à Marrakech, le ministère des Sports a perçu 730 522 384 francs pour le paiement des primes de déplacement des joueurs et encadrement technique et la bagatelle de 4 846 696 415 francs pour le paiement des primes des trois matches amicaux et l’achat des équipements sportifs et sanitaires.

Deux millions de dollars pour les frais de séjour des supporters à Alexandrie

La facture la plus salée reste les frais d’hébergement et de restauration de la délégation officielle et des supporters à Alexandrie. Les services financiers du ministère des Sports ont sorti la rondelette somme de 17 587 350 000 francs guinéens (environ 2 millions de dollars), sous l’ordre de paiement numéro 2019-379… lire la suite de l’article sur Guineenews en cliquant ici