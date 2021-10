[Lu ailleurs] Scandale AMR ou le complot contre le Guinéen: où en sommes-nous ?

Le renversement du régime d’Alpha Condé le 05 septembre 2021 par l’armée sous la direction du Colonel Mamadi Doumbouya, commandant du GFS (Groupement des Forces Spéciales) ne cesse de susciter de l’espoir. Les engagements pris et l’allure du nouveau chef de l’Etat laissent croire que des injustices récentes pourraient être réparées. Parmi celles-ci, figure l’affaire qui a longtemps opposé un ressortissant français à un homme d’affaire Guinéen qui l’a fait venir en Guinée. Au cœur de ce litige illustratif d’un système de mafia au temps du président Alpha Condé, se situe la création scandaleuse de la société minière AMR.

L’affaire du français Romain Gilbart contre le Guinéen Bouba Danfakha, PDG de la société Tifa Guinée International, a fait le tour des cours et tribunaux et révolté plus d’un tant en Guinée qu’ailleurs.

Romain Gilbart, inculpé pour « abus de biens sociaux et de crédit, de faux et usage de faux et blanchiment d’argent » au préjudice de son employeur (la société Tifa Guinée international), dans la création de cette société minière, a pu avoir le soutien de la part de hauts dignitaires du régime Condé pour décrocher un permis minier sur une superficie très convoitée à l’époque, alors que l’affaire était encore pendante devant les juridictions guinéennes.

Le permis obtenu grâce à ses présumés complices du régime défunt qui ont nargué la justice et ont préféré pactiser avec «l’étranger» qui évoluait pourtant en toute illégalité au détriment de leur compatriote qui avait la vérité de son coté, Romain Gilbart a vite trouvé un accord avec une grande société minière de la place, pour l’exploitation dudit permis. Gagner vite et facilement de l’argent !

De nos jours, ce sont des milliards que Romain Gilbart et ses complices et soutiens (français et guinéens) engrangent à partir de l’exploitation de ce permis minier obtenu, dit-on, en toute illégalité. C’est un scandale qui ne cesse d’étonner les observateurs et autres acteurs du secteur minier guinéen.

Parmi ces complices et soutiens, si au niveau français le nom d’un certain Arnauld Montebourg est cité dans la presse française, en Guinée, les noms qui reviennent souvent sont ceux de Dr Mohamed Diané ancien ministre chargé des Affaires présidentielles, ministre de la défense nationale.

Toutes nos tentatives auprès du principal concerné, Bouba Danfakha, pour savoir à quel niveau se situe cette affaire, sont restées pour le moment vaines. Des sources nous confient qu’il aurait même reçu des menaces de mort et toutes ses démarches auprès de l’ancien président Alpha Condé n’ont jamais porté fruit.

Le Président de la transition, le Colonel Mamadi Doumbouya et son administration dont le Premier ministre, Mohamed Béavogui, devraient aider à élucider cette affaire qui fait parler d’elle. A suivre…

Source : Guinee114

*Le contenu de ce texte n’engage pas notre rédaction