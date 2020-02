“Luanda Leaks’’ : gel des comptes bancaires d’Isabel dos Santos au Portugal

Le 33e sommet s’est achevé ce mardi (11.02.2020). Les chefs d’Etat et de gouvernement ont réaffirmé leur engagement à mettre fin aux conflits qui déchirent le continent.

Au Brésil, le fils de Pelé s'est exprimé hier sur la santé mentale et physhique de son père qui s'est considérablement dégradée ces dernières années.

Annegret Kramp-Karrenbauer renonce à briguer la chancellerie pour succéder à Angela Merkel et quitte par la même occasion la tête du parti conservateur CDU.

La peur et les appels au boycott de l'opposition ont plombé le double scrutin législatif et municipal de ce week-end.

Le 33ème sommet de l'Union africaine s'est ouvert dimanche à Addis-Abeba et s’achève ce lundi (10.02.2020). Le thème de cette année est : "faire taire les armes" sur le continent confronté à plusieurs conflits armés.

Le leader et son dauphin se sont séparés sur le score de 0-0 au terme d'une partie très plaisante dans le choc de cette 21ème journée de Bundesliga. La course au titre est plus que jamais ouverte.