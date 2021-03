Lucien, candidat à la 1ère vice-présidence de la Féguifoot ? : ‘’c’est au conditionnel’’

Directeur de campagne du président du club Hafia FC, Kerfalla Person Camara (KPC) pour la présidence de la fédération guinéenne de football (Féguifoot), Lucien Beindou Guilao est pressenti être candidat pour briguer la première vice-présidence de cette même fédération.

Joint pour savoir d’amples informations, Lucien Beindou Guilao affectueusement appelé (LG) a laissé entendre que sa candidature pour briguer ce poste (vice-présidence de la Féguifoot) est encore au conditionnel.

« Je n’ai fais aucune annonce concernant ma candidature à la vice-présidence de la Féguifoot. Si vous lisez bien l’article, le journaliste a bien écrit que Lucien Guilao pourrait briguer la place de vice-président. Donc, c’est mis au conditionnel. Et sachez que le jour où la décision sera prise, parce que la décision va être prise en équipe, c’est le directoire de campagne qui prendra la décision et l’annoncera. Pour l’instant, c’est vrai qu’on me prête l’intention parce que tout le monde se demande qu’est-ce que Lucien Guilao a, à gagner en accompagnant Kerfalla Personn Camara (KPC) ? »

