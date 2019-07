Lucien Guilao, ancien joueur du Syli : ‘’ça ne va au sein de notre Féguifoot’’

Quelques heures après la déclaration des membres statutaires de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot) exigeant la suspension d’Amadou Diaby, vice-président de l’institution pour ‘’racket au sein du Syli’’, l’ancien sociétaire de l’équipe nationale de Guinée, Lucien Beindou Guilao s’est donné de la voix.

Selon lui, beaucoup de choses ont été dénoncées que la population savait et d’autres que la population ne savait pas.

« La vérité est que ça ne va pas au sein de notre Féguifoot du fait que plus de 50% des membres statutaires fassent une déclaration pour prendre des mesures à l’encontre du premier vice-président. Pour moi, les cas de corruption qui sont aujourd’hui au sein de la Féguifoot, ne sont pas des cas conjoncturels, mais plutôt structurels qui existaient dans notre fédération depuis longtemps. Aujourd’hui, c’est la preuve qu’il y a gens dans la Féguifoot qui sont là pour se servir et non servir le pays », dénonce-t-il.

A propos des U-17 éliminés de la course pour fraude, l’ancien ministre des Guinéens de l’étranger et membre du Comité de soutien du Syli dit que c’est une honte pour le pays. « Cela souille l’image de marque de notre pays. Si la Féguifoot ne prend pas des mesures qu’il faut, cette institution aura lancé un mauvais signal à l’endroit du public. Il faut sanctionner les bonnes personnes, aller au bout de la procédure pour savoir qui a fait quoi ? Qui est impliqué et jusqu’où il est impliqué pour prendre des sanctions qui s’imposent ».

Pour lui, « au-delà des suspensions, il faut aller plus loin dans les investigations pour savoir exactement quel est le degré d’implication de tout le monde. Cela donne également une possibilité aux personnes qui sont suspendues de donner leur part de vérité. A mon avis, ces cas avérés de faux et usage de faux, ça veut dire qu’au de la de la suspension, la Féguifoot peut poursuivre ces gens en justice. Mais en faisant cela, il faut qu’on écoute tout le monde pour que chacun puisse se défendre. A l’issue de cela, la lumière sera faite sur cette situation qui gangrène notre football ».

Parlant de la prestation du Syli à la CAN 2019 en Egypte, M. Guilao a noté que notre équipe nationale a fait une mauvaise prestation parce que, dit-il, « nous avons l’habitude de sortir en quarts de finale. Et cette fois-ci, nous avons quitté la compétition en huitième de finale ».

« Moi, je n’ai pas senti cette équipe capable de fournir un jeu. Le plan de jeu du Syli national n’était pas clair. Et pourtant si on regarde les statistiques des matches, notre équipe a eu plus de ballon que l’adversaire. Mais il n’a rien fait de ses ballons », regrette-t-il.

Thierno Kalifatou Doumbouya

