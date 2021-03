Lucien Guilao : ‘’plus rien ne peut désormais arrêter notre marche vers la présidence de la Féguifoot’’

Depuis l´annonce de sa candidature conditionnelle pour briguer la première vice-présidence de la fédération guinéenne de football (Féguifoot), Lucien Guilao, Directeur de campagne de l’homme d’affaires et président du club Hafia FC, Kerfalla Person Camara ‘’KPC’’ fait l’objet d’attaques les réseaux sociaux au point que certaines personnes du camp adverse affirment qu’il n’a jamais joué pour le syli national.

Sur la question, il a tenu à préciser : « Je constate que ces personnes, en affirmant ces balivernes, font preuve de manque de respect aux Guinéens, à la Féguifoot, aux différents sélectionneurs guinéens dont Chérif Souleymane, l´actuel directeur technique national, Maitre Naby du comité national olympique guinéen, à feu Pierre Bangoura, et à feu le président Lansana Conté qui n´a pas hésité à mettre son hélicoptère à notre disposition, Mohamed Sylla ‘’Socrates’’, Facinet bozick Camara et moi, pour rejoindre l´équipe en regroupement à l´étranger. De toutes les façons, je n´ai rien à prouver et je sais qu´on ne peut forcer les gens à l´affection, et à la réciprocité dans le respect et la politesse. Au point ou nous en sommes, plus rien ne peut désormais, arrêter notre marche vers la présidence de la Féguifoot », dit-il.

Se prononçant sur la récente la déclaration du porte-parole de 47 des 65 membres statutaires, qui rassure leur adversaire (Antonio Souaré) du soutien de ses pairs pour sa réélection au prochain congrès, il (Lucien Guilao) a mentionné :

« Je trouve cette déclaration assez curieuse. Ce que je demande aux membres statutaires, c´est de nous écouter sans préjugés. De toutes les façons, nous passerons les voir un par un et nous leur exposerons notre programme et il leur appartiendra de prendre la décision qu´il faut pour le bien du football Guinéen… »

Youssouf Keita