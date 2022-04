Lucien Guilao quitte à l’ONFPP : « je vais avec la satisfaction d’avoir accompli ma tâche »

Après sept (7) ans de gestion à la tête de l’Office National de Formation et du Perfectionnement Professionnels (ONFPP), Lucien Beindou Guilao a passé le témoin à son successeur, Lanciné Camara ce vendredi 22 avril 2022.

La cérémonie de passation était présidée par le secrétaire général du Ministère de l’Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l’emploi, Youssouf Boundou Sylla qui avait à ses côtés, Mme Yansané Fatou Baldé, cheffe de cabinet dudit ministère.

A cette occasion, il a, après avoir remercié le président de la transition, Colonel Mamadi Doumbouya demandé à son successeur de capitaliser les acquis et de mettre le cap sur de nouveaux chantiers pour permettre au service (ONFPP) d’être toujours opérationnel.

« C’est un sentiment de fierté qui m’anime, absolument, en quittant ce poste. J’ai passé 7 ans à l’ONFPP, on ne revient pas sur ce qu’on a fait. Ce que les médias, les institutions et le peuple disent, est largement suffisant. Je souhaite plein succès à mon successeur que j’ai pratiqué. Je prie Dieu de lui donner la clairvoyance, la force et l’intelligence de capitaliser tout ce qui a été fait mais aussi d’aller sur de nouveaux chantiers car ce qui reste à faire est énorme. Il est énorme parce que ce sont des aspects de formation et de perfectionnement, chaque jour il y a des anciens et nouveaux besoins. C’est un travail de tous les jours. Pour ce faire, il a besoin d’une équipe dynamique et il a cette équipe déjà », dira-t-il entre autres.

Poursuivant, il a tenu à préciser : « Quand on voit tout ce qui a été fait, on part avec beaucoup d’espoir. Je ne veux pas rester dans ce confort pour dire que j’ai déjà tout fait. En ce me concerne, ce qui reste à faire aussi est énorme. C’est pour ça que j’ai dit à la fin de mon discours que je suis en tant que cadre de l’Etat, à la disposition de l’Etat. Parce que j’ai toujours servi l’Etat depuis mon jeune âge, je suis toujours là et disponible. Etre là, ça veut tout dire, c’est deux petits mots, mais ça veut tout dire. Donc je suis là, et je vais avec la satisfaction d’avoir accompli ma tâche. Ce qui est fait est satisfaisant, ce qui est à faire est plus important que ce j’ai déjà fait. Et je reste disponible. »

Quant à son successeur, il a tendu la main à ses nouveaux collaborateurs pour, dit-il, relever les défis de formation et de perfectionnement qui se dressent sur leur chemin.

« Je veux rassurer les cadres, mes collaborateurs de l’ONFPP, de ma disponibilité et surtout de l’écoute. Cette écoute sera non seulement au sein de l’institution mais aussi des conseils de l’extérieur. Je n’hésiterai pas de demander des conseils auprès du grand frère Lucien Guilao… »

