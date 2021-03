Lucien Guilao sur la défaite d’Antonio Souaré : ‘’c’est triste’’

Le patron de la Fédération guinéenne de football (Féguifoot), Mamadou Antonio Souaré n’intégrera pas le comité exécutif de la Confédération africaine de Football. Il a été battu de loin vendredi par le libérien par 37 voix contre 14.

Interrogé sur cette défaite, Lucien Guilao, Directeur de campagne du candidat Kerfalla Person Camara (KPC) pour la présidence de Féguifoot, a déploré cette défaite. Selon lui, c’est triste de perdre.

« Déjà, c’est triste de perdre. J’ai été l’un des premiers à soutenir le président Antonio parce qu’il ne faut pas confondre une compétition locale et une compétition internationale. L’adversité localement ne doit pas être transférée sur le plan international. Ceci dit, en ma qualité de guinéen amoureux de football, j’ai soutenu et j’ai prié pour que Monsieur Antonio Souaré gagne lors de cette élection à la CAF. Parce que s’il gagne, c’est la Guinée qui est bien représentée. L’un des axes de notre programme avec de président KPC, va en droite ligne avec cette candidature. Parce que sur cet axe, nous disons que nous comptons améliorer la représentativité des cadres guinéens auprès des instances internationales telles que la CAF, la FIFA et pourquoi pas les instances sous-régionales. La journée d’hier pour moi, c’est encore une autre journée triste pour le football guinéen parce qu’on a perdu et c’est triste. Ce n’est pas à nous de tirer les leçons, mais c’est plutôt au camp de notre adversaire de tirer les leçons de cet échec », dira-t-il.

Youssouf Keita

