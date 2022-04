Lucien Guilao : « tout ce qui sera fait pour les footballeurs sans eux, sera fait contre eux »

Ancien international du Syli national, Lucien Beindou Guilao reste toujours attentif aux problèmes qui assaillent le bon fonctionnement du sport en Guinée. Dans cet entretien qu’il a bien voulu nous accorder, il s’exprime sur le récent appel à candidature du Comité Normalisation pour le recrutement du sélecteur de l’équipe nationale, et le rapport qui pourrait exister entre l’association des anciens sociétaires du Syli national et le CONOR. Lisez !

Mediaguinee : Dans un appel à candidature publié récemment, le CONOR cherche un entraîneur pour le Syli national qui devra résider au pays. Quelle analyse faites-vous de cet état de fait ?

Lucien Beindou Guilao : Je ne comprends pas ce qui amène la féguifoot à faire un appel à candidature exclusivement réservé aux locaux. Elle se crée des complications toute seule. Elle aurait pu faire un appel à candidature classique et se fixer en interne des limites. De toutes les façons, elle est la seule à savoir ce qu’elle souhaite pour le Syli national pour les 5 prochaines années. L’argument financier ne tient pas en ce qui me concerne. Nous souhaitons avoir une équipe nationale compétitive et pour cela, il nous faut des compétences d’un certain niveau. Si nous les avons localement, nous les choisissons. Dans le cas contraire, on va les chercher ailleurs. Choisir un entraîneur local pour le sous payer est une option qu’il faut écarter. Je suis foncièrement contre cette pratique. Choisir un entraîneur local pour ne pas le payer à temps est contre productif. Choisir un entraîneur local et ne pas le mettre dans des conditions matérielles que le haut niveau exige est dangereux. Le coach Lappé en sait quelque chose. De toutes les façons, s’ils font les choses à l’envers, il va falloir qu’ils assument lorsque ça ira mal. Ils vous diront que le Cameroun a pris un local en la personne de Rigobert Song, mais ils ne vous diront pas que l’adjoint de Song, celui qui planifie et fait les entraînements est étranger, qui a été l’adjoint de Claude Leroy au Congo, qui a dirigé les sélections du Kenya et de la Guinée Equatoriale. Ils ne vous diront pas non plus que les lions vont bénéficier des services de l’un des meilleurs préparateurs physiques au monde, un certain Raphaël Fevre. Autant il faut avoir une équipe performante sur le terrain, autant il en faut en dehors du terrain. Aucun trophée ne se gagne au hasard. Le Hafia c’était ça, le Syli de 76, c’était pareil. Les joueurs et le staff étaient très bons.

Existe-t-il un rapport entre l’association des anciens sociétaires du Syli national et le Comité de normalisation (CONOR) ?

Le CONOR dans sa mission de normalisation a tout simplement ignoré l’association des anciens internationaux de football de Guinée. Une association qui est membre affinitaire de la féguifoot, qui est connu de la CAF, et de la FIFA. On veut normaliser le football sans tenir compte des footballeurs. De toutes les façons, tout ce qui sera fait pour les footballeurs sans eux, sera fait contre eux.

Youssouf Hawa Keita