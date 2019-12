L’UDG feinte l’opposition : ‘’nous avons déposé la liste’’ à la CENI

L’Union démocratique de Guinée (UDG) du riche opérateur Mamadou Sylla s’est désolidarisé de la décision de l’opposition plurielle en déposant ce vendredi sa liste à la CENI au compte des législatives du 16 février prochain. Elhadj Dembo Sylla, vice-président du parti a motivé la décision de sa formation politique…

« (…) On est un parti démocrate, il y a eu une consultation au niveau de nos structures à la base. Le président de l’UDG et certains membres du bureau politiques ont été mis en minorité par la majorité qui a accepté que l’Union démocratique de Guinée dépose sa liste de candidature pour les élections législatives 2020. Nous sommes un parti politique membre de l’opposition républicaine mais n’appliquons pas la politique de la chaise vide. Parce qu’il vaut mieux qu’on se batte pour ne pas qu’on est une Assemblée monocolore. Nous avons déposé la liste. Au titre de la liste nationale, nous avons déposé 76 candidatures et une dizaine pour l’uninominal ».