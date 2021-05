L’UEFA songe à supprimer la règle des buts en déplacement lors des compétitions de clubs

La Commission des compétitions interclubs de l’UEFA a recommandé que la règle des buts inscrits sur terrain adverse soit supprimée pour les compétitions européennes de clubs, a appris l’agence allemande DPA, samedi.

La décision finale appartient Comité exécutif de l’UEFA, le gouvernement du football en Europe. La règle a été introduite en 1965. Elle est appliquée en Ligue des Champions League et en Europa League. Si les deux équipes ont marqué le même nombre de buts dans les matches à élimination directe après les rencontres aller et retour, la décision tombe en faveur de l’équipe qui a inscrit le plus de buts sur le terrain adverse. Si l’égalité demeure, le match se poursuit avec une prolongation (2×15 minutes) et éventuellement les tirs au but. Si le changement de règle est adopté, les matches nuls devraient aller directement en prolongation, ce qui signifie que beaucoup plus de rencontres se termineront par des séances de tirs au but.

Les matches sans spectateurs pendant la pandémie de coronavirus et ceux joués sur terrains neutres pendant la crise sanitaire ont en partie contribué à la recommandation, bien que l’UEFA espère que les fans pourront revenir en grand nombre dès la saison prochaine.

Les responsables de l’UEFA estiment également qu’il est beaucoup plus facile pour les clubs de marquer des buts en déplacement que dans un passé lointain, lorsque la règle a été promulguée. Les stades modernes, même avec des supporters, sont moins intimidants et les tactiques ont changé.

La règle des buts en déplacement est aussi d’application dans les compétitions d’équipes nationales de l’UEFA. Lors des barrages pour l’Euro, par exemple, qui se jouent par aller et retour. Toute décision de l’UEFA ne sera pas contraignante pour les fédérations nationales lors des compétitions nationales (coupes).

Belga