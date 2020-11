L’UFDG demanderait à la Cour constitutionnelle d’annuler les voix de la Haute Guinée…

INFO MEDIAGUINEE- Décidément, l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG) a du sang dans les veines. Le parti veut tenter le tout pour le tout pour arracher une victoire de son leader à la présidentielle du 18 octobre dernier.

Dans sa requête déposée dimanche à la Cour constitutionnelle -dont des extraits ont fuité-, le principal parti de l’opposition guinéenne demande à la Cour constitutionnelle de faire annuler pour cause de “fraudes massives” les voix de Kankan, Siguiri, Mandiana, Kouroussa, Kérouané et Faranah, fiefs du candidat Alpha Condé, et proclamer Cellou Dalein Diallo vainqueur de la présidentielle avec “au minimum 53% des voix”.

En 2010, après un second tour très tendu, Cellou Dalein Diallo avait également demandé à la Cour suprême l’annulation des voix de la Haute Guinée.

Selon la Commission électorale nationale indépendante (CENI), Alpha Condé est arrivé largement en tête de la présidentielle avec 59,49% des voix.

