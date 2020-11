Face à la presse, Cellou Dalein Diallo, au nom de son parti l’UFDG et l’ANAD a condamné jeudi avec force ce qu’il appelle une “véritable chasse aux sorcières” contre les opposants. Ajoutant que les deux entités déplorent l’instrumentalisation de la justice par Alpha Condé à des fins de règlements de compte politiques et exigent la libération sans délai des détenus et l’arrêt des poursuites contre les cadres de l’UFDG, de l’ANAD et du FNDC.