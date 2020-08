L’UFDG ira-t-il à la présidentielle : ‘’seule la candidature de M. Alpha Condé est illégale’’, dit la SYCORA

Peu à peu, le voile se lève sur la participation ou non de l’UFDG –principal parti de l’opposition- à la présidentielle du 18 octobre prochain. Dans un message posté sur sa page Facebook, adressé aux militants et sympathisants du parti, la Sycora (synergie des communicants de radio et sur les réseaux sociaux) s’élève contre ‘’certains récupérateurs qui profitent pour faire des récupérations inutiles et insensées en oubliant seule la candidature de M. Alpha Condé qui est illégale ». Message…

« L’UFDG est sans doute l’incarnation de la démocratie en Guinée. Il est évident qu’il y a un véritable débat sur les consultations lancées par l’UFDG, certains militants et sympathisants du parti se demandent est-ce qu’en participant à l’élection présidentielle n’est pas une manière d’accompagner le dictateur Alpha Condé et légitimer sa nouvelle constitution imposée ? Certains récupérateurs profitent pour faire des récupérations inutiles et insensées en oubliant seule la candidature de M. Alpha Condé qui est illégale.

Donc face à tous ces constats, la SYCORA-UFDG rassure l’ensemble des militants et sympathisants du parti qu’en aucun cas notre formation politique d’ailleurs la première force politique du pays ne peut légitimer ce torchon de constitution ou accompagner un candidat du RPG Arc-En-Ciel, à plus faute raison un vieux qui a beaucoup plus de souvenirs que d’avenir qui a fait ses mandats constitutionnels.

La SYCORA-UFDG exhorte les militants et sympathisants de l’UFDG à se préparer conséquemment pour arracher notre victoire confisquée par une minorité depuis 2010 ».