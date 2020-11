L’UFR de Sidya Touré demande la libération et l’abandon des poursuites contre Chérif Bah et Cie

Dans un communiqué transmis à Mediaguinee, l’Union des forces républicaines (UFR) Sidya Touré a demandé la libération et l’abandon de Chérif Bah et Cie, poursuivis par la justice pour ‘’menaces de nature à troubler la sécurité et l’ordre publics”. Communiqué…

L’Union des Forces Républicaines (UFR) a appris avec étonnement l’arrestation arbitraire du vice-président de l’UFDG, M. Cherif Bah ce mercredi 11 novembre 2020, et des avis de poursuites lancés contre Ousmane Gaoual, Etienne Soropogui, Sékou Koundouno, Abdoulaye Bah, Cellou Baldé, tous des responsables politiques et de la société civile.

En cette période de crise post-électorale qui devrait être mise à profit pour rechercher et consolider la paix sociale, l’UFR condamne toutes les formes d’interpellations susceptibles de raviver les tensions dans notre pays.

L’UFR demande la libération et l’abandon des poursuites contre les personnes susmentionnées.

Le Bureau Exécutif

Conakry, le 11 Novembre 2020