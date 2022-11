L’UFR tacle Lansana Kouyaté : « il pense qu’étant avec le CNRD, son fameux dossier coton va disparaître »

Lors de l’assemblée générale du parti tenue hier samedi, l’Union des forces républicaines (Ufr) de Sidya Touré, à travers son responsable de communication digitale, Fode Baldé, a accusé le leader du PEDN [Parti de l’Espoir pour le Développement national] Lansana Kouyaté, d’être de ceux-là qui ont trahi le peuple de Guinée. Affirmant que, le champion du PEDN est collé aux autorités actuelles dans le seul but de fuir le dossier incriminé « coton ».

« Que le CNRD comprenne que nous sommes pour les élections en 2023. Le cadre de dialogue tel qu’il est situé, nous on n’est pas concerné. La preuve en est que l’ouverture même a été un gros échec. Donc, on ne peut attendre rien de ce cadre de dialogue. Nous, nous sommes des partis sérieux. On ne veut pas tromper les Guinéens. Donc, ce cadre de dialogue, ce n’est pas ce que nous voulons. Ceux qui se sont trouvés là-bas partagent la même vision de la transition. On nous fait croire que le CNRD n’a pas de candidat. Il y a un côté du CNRD et ses soutiens que nous connaissons. L’un des acteurs politiques après son exil prolongé est rentré en Guinée pour créer une alliance de circonstance avec les autorités en place pour pouvoir exister. Mais, nous leur disons encore une fois que tous les Premiers ministres ne sont pas égaux. On se connaît. Il y a eu des Premiers ministres ici qui ont été nommés à la suite des grèves et on sait comment ils ont trahi le peuple.Et, qui pense qu’étant avec le CNRD, leur fameux dossier coton va disparaître. Les crimes économiques sont imprescriptibles. Tôt ou tard, ils répondront de leur acte.Son parti n’a existé que par la collaboration avec l’UFR. C’est nous qui lui avons donné des places à la CENI et au CNT. Sinon, il ne représentait rien avec son parti. Donc il n’a qu’à se calmer parce que s’il nous provoque, on va parler’’, a déclaré, Fode Baldé devant un parterre de journalistes.

Elisa Camara

+224654957322