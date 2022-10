Lula élu pour un 3è mandat : Makanéra raille « les défenseurs de la democratie » en Guinée

L’élection pour un 3è mandat du candidat de la gauche Luiz Inácio Lula da Silva a donné des arguments au politique et ancien ministre Alhousseiny Makanéra Kaké. Dans un post, M. Kaké qui annonce la victoire de Lula rappelle que la constitution du Brésil ne prévoit pas un troisième mandat. Non sans inviter les démocrates guinéens à poursuivre Lula pour « crime de sang ». Réaction…🔻

« Je viens par cette présente pour informer mes chers compatriotes que Lula est élu président du Brésil pour son troisième mandat. En effet, le Brésil est classé 49ème sur 167 en fonction de l’indice de démocratie, et la même année la Guinée se retrouve à la 133ème place comme pour dire en écoutant nos débats sur le troisième mandat ou tout simplement sur la démocratie ,est tout simplement une catastrophe tellement que le niveau du débat est au rabais. Ne me dites pas que c’est la constitution brésilienne qui prévoit le troisième mandat, quand on sait que le Brésil était un empire ,après un mandat non renouvelable, puis renouvelable en suite un troisième mandat non consécutif. Pour dire que le peuple peut modifier à tout moment sa constitution. De toute façon nous attendons que Lula soit poursuivi pour crime de sang par les fameux défenseurs de la démocratie en Guinée, c’est vraiment pathétique .