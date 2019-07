L’ultime hommage de la Nation à Kerfalla Kanté ‘’Sankaran könö’’ (vidéo)

Le dernier vol de Sankaran köno avant son repos éternel. La nation entière a rendu dimanche un ultime hommage dans un Centre culturel franco-guinéen qui affichait complet au célèbre chanteur-musicien de renommée internationale Kerfalla Kanté, décédé dans la nuit du jeudi à vendredi des suites de maladie à Conakry.

Devant un parterre de personnalités composées entre autres du Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana, de la Première dame Hadja Djénè Kaba Condé, du ministre de la Culture Sanoussy Bantama Sow, du ministre directeur de cabinet Ibrahima Kalil Kaba, du ministre de l’Industrie Tibou Kamara, d’hommes de culture, parents, amis et collaborateurs, le corps a été exposé.

Prenant la parole pour rendre un dernier hommage à son défunt père, Kémo Kanté, a parlé des moments forts passés avec son papa. »Aujourd’hui, c’est un grand jour. Lorsqu’il est revenu des États-Unis, la première phrase qu’il m’a dite dans la voiture est : »mon enfant, sois courageux, je suis malade ». Aujourd’hui, c’est un grand jour. Ce monsieur était mon espoir, il était mon tout dans le monde. Le matin, il ne mange pas sans me demander, les mamans sont témoins. Je ne vais plus pleurer parce que votre présence seulement me suffit. Du vendredi jusqu’aujourd’hui, le monde que j’ai vu, je ne vais plus pleurer », a-t-il dit larmes aux yeux.

Après cette exposition qui a connu une grande mobilisation, le corps de Kerfalla Kanté a été conduit à la grande mosquée Fayçal pour la prière avant son inhumation au cimetière de Cameroun.

Mohamed Cissé

