Les anciens ministres Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui sont eux aussi arrivés [11h26] ce lundi à la Cour de répression des infractions économiques et financières (Crief). Poursuivis entre autres pour détournement de deniers publics et blanchiment, ils seront situés sur le renouvellement ou non de leurs mandats de dépôt.

Derrière les barreaux depuis plus de 5 mois, Dr Kassory et Cie attendent toujours l’ouverture de leur procès.

Elisa CAMARA