L’UNG refuse d´être un accompagnateur politique pour applaudir les autres (communiqué du parti)

Chers compatriotes,

L´Union pour la Nouvelle Guinée (UNG), dans sa vision politique a indiqué clairement son ambition de transformer positivement la Guinée, notre cher pays, que nous aimons tous, à travers une gouvernance de qualité dont les Actions stratégiques sont basées sur une gestion axée sur les résultats.

La concrétisation d´une telle vision, certes ambitieuse mais réaliste, pour un Parti politique, dont l´aspiration est de vivre dans une Nouvelle Guinée, transformée en profondeur dans toutes ses composantes, a besoin d´une préparation de qualité avec une large adhésion des populations à la base au Programme de gouvernance du Parti.

Toutefois, il y a lieu de rappeler que nous n´avons toujours pas pris part à une compétition électorale depuis la création notre Parti, chose qui est pourtant le bien-fondé de toute formation politique qui aspire au pouvoir. À cette occasion nous comprenons ceux des militants et sympathisants de l´UNG à l´intérieur et à l´extérieur du pays qui tenaient à notre participation à cette autre élection présidentielle du 18 Octobre 2020.

Nous demandons cependant, à nos militants et sympathisants, de continuer d’être patients, courageux et persévérants dans leur choix de l´UNG comme leur Maison politique de maintenant et du futur. L’histoire de la politique de notre chère Guinée que nous aimons tous n’est qu’à son début, et qu’aussi longtemps que durera le combat, tâchons d’être parmi les gagnants.

A l´UNG, refusons totalement d´être un accompagnateur politique pour applaudir les autres, mais plutôt demeurer un Acteur incontournable à la prise de décision pour la gestion stratégique du pouvoir et ce, sur la base des résultats significatifs de notre poids électoral sur le terrain.

Chers militants et sympathisants de l´UNG, nous avons tout le temps devant nous pour prendre part et gagner une élection, mais pour y arriver, avançons ensemble dans l´extension et la consolidation de notre base électorale dans les districts les communes rurales et les quartiers des communes urbaines afin de nous assurer une participation électorale réussie aux prochaines communales et communautaires de 2023, comme objectif à moyen terme à atteindre.

Nous rappelons par ailleurs à toutes et à tous, chers militants et sympathisants de l´UNG, que le combat politique se solde toujours par la voix des urnes, mais pour le gagner sur le terrain, il faut s´y préparer stratégiquement. Pour cette raison, nous vous demandons d´accélérer le plan d´implantation du Parti à la base sur l’étendue du territoire national.

Pour atteindre ce noble résultat, vous disposez heureusement du meilleur Programme de gouvernance politique, bâtit sur sept (7) piliers, qui constituent le grand édifice de la Nouvelle Guinée, où tous les guinéens vont vivre ensemble dans une prospérité partagée entre les générations actuelles et futures. Vous avez le meilleur Programme de gouvernance politique qui élimine les adversités politiques inutiles et qui fera des guinéens de véritables partenaires au développement à cet ambitieux modèle de démocratie et de développement d´une Nouvelle Guinée, que nous ambitionnons tous pour notre peuple qui a tant attendu.

Vive la Guinée

Vive UNG : Union pour la Nouvelle Guinée

Vive Dr Oumar BALDÉ, Président