COMMUNIQUE-La Délégation de l’Union européenne en République de Guinée et le Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS) ont signé ce jeudi 6 mai 2021 une convention de financement de 2,5 millions d’euros, soit plus de 29 milliards francs guinéens, pour la rénovation de la route entre les quartiers Sonfonia-Casse et Samatra afin d’améliorer la connexion entre les transversales T7 et T8…