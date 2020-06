Peut-on dire que le débat sur la reconnaissance ou non de Damaro ne se pose plus? En tout cas sur son site officiel (www.ipu.org), l’Union interparlementaire (UIP) fait mention de l’élection du 22 mars 2020 (https://www.ipu.org/parliament/GN) et Amadou Damaro Camara le président de l’Assemblée nationale de Guinée (https://data.ipu.org/content/guinea?chamber_id=13407).