L’Urtelgui à la Primature : ‘’nous allons leur faire savoir notre position par écrit’’ (Sanou Kerfalla Cissé)

L’heure était à la consultation des associations de presse, ce lundi 23 septembre à la Primature. Le chef du gouvernement guinéen Ibrahima Kassory Fofana qui pilote les consultations nationales, reçu l’Union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée (Urtelgui), aujourd’hui au palais de la colombe. La rencontre était axée sur les élections législatives et la nouvelle constitution.

« Au niveau de l’union des radiodiffusions et télévisions libres de Guinée, nous avons dit au Premier ministre que le journaliste est un interprète de la curiosité publique. Nous sommes en union, en association nous l’avons bel et bien écouté. Et que nous retournons à notre base, organiser une assemblée générale et recueillir l’avis de tout le monde et nous allons leur faire savoir notre position par écrit », a déclaré Sanou Kerfalla Cissé, président de l’Urtelgui.

Elisa CAMARA