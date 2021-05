Lutte contre Covid-19 : des universités publiques et privées accueillent les équipes de dépistage et de vaccination

Dans le cadre de la lutte contre la covid-19, l’Agence Nationale Sécurité Sanitaire (ANSS) a entamée la vaccination de masse dans les institutions d’enseignements supérieurs publiques et privées du pays. Sur les 34 universités ciblées, 20 ont déjà reçu les équipes de l’ANSS. Ce vendredi, 21 mai, les équipes de Dr Sakoba Keïta étaient à l’ISEG et l’UGLC de Lambanyi et à l’UNC.

Dr Fatoumata Cherif du département Surveillance de l’Agence Nationale de Sécurité Sanitaire (ANSS) qui coordonne cette activité depuis 3 semaines dans les institutions d’enseignements publiques et privées a loué la bonne collaboration des étudiants et encadreurs des différentes universités.

« Ça ce passe bien depuis qu’on a commencé et il y a de l’engouement par endroit dans certaines universités. Par rapport à l’étape d’aujourd’hui, plus précisément les équipes de dépistage et de vaccination continuent et ont continu vacciné les gens qui sont éligiblés. Quand on test quelqu’un, s’il est négatif, on passe directement à la vaccination. Sur les 34 universités ciblées, nous avons parcouru 20 universités et la semaine prochaine, nous comptons terminer avec les institutions d’enseignements supérieurs et continuer dans les écoles d’enseignements techniques. Je demande aux encadreurs et aux étudiants de se faire vacciner, car seule la vaccination permet de rompre avec la chaîne de contamination », a-t-elle déclaré.

Bah Alhassane, étudiant à UNC licence 3 en BTS Logistiques et Transports qui a reçu sa première dose de vaccin contre la pandémie a demandé à ses collègues d’emboiter le pas. « Je suis d’abord content pour ceux qui ont eu le courage de le faire. Il faut savoir qu’on le fait pour soi-même, pour nos différentes familles et pour les amis de classe. Je conseille aussi toute autre personne de le faire et de ne pas avoir peur, ça ne fait pas mal, car le plus important, c’est la santé. »

Dr Mak Imabou, recteur de l’Institut des Sciences de l’Éducation de Guinée (ISEG) lance une invite à tous les étudiants de venir se faire vacciner afin de prévenir la maladie. « Je ne peux qu’exprimer un sentiment de joie de voir l’équipe de l’ANSS venir dans notre campus. Nous sommes vraiment très contents parce que nous demandions à nos étudiants de faire et qu’ils ne parvenaient pas. Si aujourd’hui, l’équipe de santé est venue sur place pour dépister et vacciner nos étudiants, nous ne pouvons que les encourager à se soumettre à cet exercice là. Les messages que j’ai à dire aux étudiants, c’est de la prévenir et il vaut mieux passer par la vaccination pour éviter cette maladie qui est en train de faire des ravages partout dans le monde. Je les encourage à venir massivement pour se soumettre à ce test là, c’est très important de toujours connaitre son statut », explique-t-il.

Pr Mariatou, Bah vice-recteur de l’université Nongo Conakry a, comme les autres responsables des universités dit toute sa satisfaction. « Nous sommes très satisfaits de la visite que nous faites à cette période ou tout le monde est engagé dans cette bataille de lutte contre la COVID-19. Nous remercions donc les autorités à tous les niveaux qui sont chargés de cette activité pour avoir pensé à passer dans les universités pour ce dépistage et la vaccination. Nous sommes au troisième jour aujourd’hui et l’engouement est là puisque tout le monde connaît déjà l’importance de la chose et tout le monde adhère. »

Mamadou Yaya Barry

622 26 67 08