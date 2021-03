Lutte contre Covid-19 en Guinée : ‘’il faut que l’ANSS relève du Ministère de la Santé’’ (Dr Ben Youssouf)

Le bicéphalisme qui règne dans la lutte engagée contre la pandémie (Covid-19) en Guinée laisse derrière lui les défaillances du côté de l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS). C’est le cas du Dr Ben Youssouf Keita qui pointe quelques faiblesses de cette agence dirigée par Dr Sakoba Keita.

« Nous avons relâché les mesures que le gouvernement avait prises en disant d’aller avec 3 personnes au lieu de 4 dans les petits véhicules. Et dans les minibus avant, on allait avec 10 à 13. On a laissé encore les gens d’aller à 20-25. L’ANSS devrait continuer de tirer la sonnette d’alarme. Parce que c’est son travail ça. Les autres peuvent oublier, mais elle (ANSS) ne doit pas oublier. Mais comme la population avait relâché, elle aussi avait relâché. Ça ne se martelait pas comme avantage. Deuxième défaillance, aujourd’hui pour coronavirus alors que tous les pays sont capables de diagnostiquer la nouvelle forme variante, nous ne sommes pas capables encore de le faire », dit-il.

Pour donc sortir victorieux contre le coronavirus selon l’ancien président de la commission santé à l’assemblée nationale, il faut une coordination au niveau de tous les acteurs impliqués dans la lutte. D’où cet appel lancé à l’endroit du chef de l’Etat.

« Vous savez actuellement, il y a un bicéphalisme. L’ANSS rend directement compte au chef de l’Etat. Le ministre de la santé rend directement compte au chef de l’Etat. Alors, il y a deux têtes. Ce qui signifie que quand il y a deux têtes, il peut y avoir conflit de compétences et effectivement, il peut avoir quelques jalousies. Cette fois-ci, c’est au chef de l’Etat que je m’adresse, que l’ANSS relève directement du Ministère de la Santé et que le ministre de la Santé rende directement compte à lui. Sinon, il y aura forcément défaillance dans la lutte engagée contre cette pandémie », a précisé Dr Ben Youssouf Keita.

