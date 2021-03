Dans une lettre circulaire dont Mediaguiee détient copie, le Ministre de l’Information et de la Communication Amara Somparé a annoncé que sur instruction du Premier les médias audiovisuels publics et privés sont réquisitionnés sur toute l’étendue du territoire national pour une période de trois mois (8 mars-8 juin 2021) pour la sensibilisation, l’infirmation des populations sur les mesures de protection contre la Covid-19 et la maladie à virus Ebola…