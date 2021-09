Lutte contre Covid-19 : le Groupe Bolloré en Guinée offre 200 bouteilles d’oxygène à l’ANSS

Dans le souci de sauver des malades du Coronavirus, le Groupe Bolloré en Guinée a procédé ce jeudi, 23 septembre 2021 à la remise officielle de 200 bouteilles d’oxygène à l’Agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).

C’était dans les locaux du CP-Epi de Gbessia (service bénéficiaire) en présence du Directeur général adjoint de l’Agence national de sécurité sanitaire (ANSS), Dr Bouna Yattassaye, du Directeur pays du groupe Bolloré en Guinée et des responsables dudit centre de traitement.

Dans son allocution de circonstance, le Directeur pays du Groupe Bolloré en Guinée, Jean Christophe Tranchepain a salué les efforts fournis par l’ANSS dans la lutte contre cette pandémie, avant de préciser :

« Il s’agit de la remise à l’ANSS d’un lot de 200 bouteilles d’oxygène. L’année dernière, on avait donné à l’ANSS un automate qui leur permis de faire des recherches biochimiques et des analyses plus rapides. On tient simplement à participer à toutes les réalisations de l’ANSS puisqu’on peut se féliciter du travail réalisé par l’agence pour le suivi, le traitement et les mises en garde qui sont adressées par l’ANSS au niveau de toutes les populations contre cette maladie. Tous les ans, le groupe fait des donations. Et cette année, on est très honoré et très heureux de remettre ce lot de bouteilles d’oxygène à l’ANSS pour le traitement et le suivi de tous les malades qui sont en réanimation dans le centre », dira-t-il.

Pour sa part, l’administrateur du CP-Epi de Gbessia, Dr Mohamed Condé s’est dit heureux de ce geste qui selon lui, contribuera sans nul doute à sauver des vies dans son centre.

« Je voudrais tout d’abord dire merci à Bolloré. Et au nom du Directeur général de l’ANSS et de toute son équipe, et au nom de tout le personnel de Gbessia, remercié Bolloré pour ce geste humanitaire qu’il vient de faire. Comme vous le savez, l’oxygène est un élément très important dans la prise en charge des patients Covid, surtout ceux qui font des formes graves au niveau de la réanimation. Donc si nous recevons aujourd’hui 200 bouteilles d’oxygène pour que nous puissions sauver des vies humaines, je crois que c’est à saluer et à encourager. »

Au nom des plus hautes autorités sanitaires du pays, le Directeur général adjoint de l’ANSS a précisé :

« Au nom du Directeur général de l’ANSS, du secrétaire général du Ministère de la Santé et de tout le personnel de santé impliqué dans la riposte, nous disons merci à Bolloré. Je rappelle que Bolloré n’est pas à sa première donation. La première, c’était un automate de biochimie qui nous a été donné avec entretien bien sûr. La seconde donation, c’était la mise à disposition de tous les bluezones de Conakry pour la vaccination et cela continue. Aujourd’hui, nous sommes dans la donation avec 200 bouteilles d’oxygène. Ce qui est un ouf de soulagement pour nos patients. Nous disons merci à Bolloré pour sa démarche », dira entre autres Dr Bouna Yattassaye.

Youssouf Keita

+224 622285400