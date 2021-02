Lutte contre Covid-19 : les nouvelles restrictions appréciées par des citoyens de Kindia

Dans un communiqué lu à la télévision nationale ce jeudi, 25 février 2021, le président de la République, Pr Alpha Condé a avancé des nouvelles restrictions pour contenir le Coronavirus qui prend de l’ampleur en Guinée et Ebola qui a resurgit récemment en Guinée Forestière.

A Kindia, ils sont nombreux ces citoyens qui apprécient cette nouvelle sortie du président guinéen. C’est une nouvelle qui a été à nouveau accueillie par certains habitants de la ville des agrumes. Pour Lansana Doumbouya, la décision du président Alpha Condé est la bienvenue.

‘’Ce que le gouvernement a pris comme décision, c’est bien. Le président a parfaitement raison, nous courons un véritable danger. Seulement pour moi, le gouvernement doit aussi accompagner les populations en leur donnant des bavettes, des kits sanitaires et d’autres ingrédients pour faciliter le respect de ces mesures sanitaires. Et, je crois que si cela est fait, les populations de leur côté respecteront, les mesures édictées par le gouvernement’’, dit-il.

Si certains pensent que le nouveau Coronavirus est une œuvre du gouvernement guinéen, Louncény Camara, enseignant à Souguéta rencontré n’est pas du tout d’avis. Il précise en ces termes. ‘’Plus souvent les gens ont tendance à penser que quand il y a une maladie dans une nation, que le président est souvent à la base. Il faut juste leur dire qu’on ne devient pas président pour éliminer ces populations. Je pense qu’il faut faire une prise de conscience et respecter ces nouvelles décisions prises par le président pour notre propre intérêt’’, ajoute-t-il.

Pour Jean Baptiste Millimono, citoyen de la ville des agrumes, c’est le relâchement des mesures sanitaires édictées par les médecins qui fait que la Covid-19 persiste.

‘’D’abord, c’est une bonne décision de la part de notre président parce qu’il y a jusqu’à présent Covid-19 en Guinée. C’est que nous refusons de respecter les mesures sanitaires et pourtant si on les respectes, c’est pour nous même. Aujourd’hui, nous avons Coronavirus et l’Ebola. Comment pouvons nous gérer ces deux pandémie ? Donc, le gouvernement a tout à fait raison de dire cela et il faut des mesures de leur part pour le respect strict de ces restrictions’’, martèle-t-il.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10