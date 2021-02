Lutte contre Ebola : la France vole au secours de la Guinée

Dans le cadre de la lutte contre la maladie à virus Ebola, la France se montre solidaire à la Guinée. Cette solidarité se matérialise par la remise de don de kits de protection individuelle, tenues et gangs pour les personnels soignants.

La cérémonie a eu lieu ce mercredi, 24 février à la pharmacie centrale de Guinée. C’était en présence du ministre guinéen des Affaires Etrangères et des Guinéens de l’Etranger ainsi que le Directeur général de sécurité sanitaire (ANSS).

L’initiative est de l’action France humanitaire. Le pays d’Emmanuel Macron estime que pour maîtriser l’épidémie d’Ebola en Guinée, il faut d’abord se pencher sur la situation des personnels soignants. C’est en tout cas ce que témoigne son ambassadeur résidant en Guinée, Marc Fombaustier.

« Dans ces cartons, vous avez plus de 500 kits de protection spécialisée qui vont permettre d’équiper les personnels soignants, médecins ou assistants médicaux dans les contacts qu’ils auront avec des patients. Soit des patients avérés, soit des cas suspects, soit aussi et ça va être plus important la chaîne de vaccination qui est en train de se mettre en place. Avec ces fameuses techniques de la vaccination en ceinture qui permet d’isoler des régions entières et des les rendre imperméables au virus Ebola », a-t-il souligné.

Cette action humanitaire de la France à l’égard de la Guinée reste et demeure une action louable aux yeux du gouvernement guinéen. Dans son intervention de circonstance, Dr Ibrahima Kalil Kaba a, au nom du gouvernement précisé :

« C’est quelque chose qui ne nous a pas étonné. Depuis que le Ministère de la santé a déclaré l’épidémie à virus Ebola, le chef de l’Etat s’est impliqué personnellement. Il a appelé certains de nos partenaires les plus sûrs. En premier lieu la république française. Il a eu des échanges avec son excellence Emmanuel Macron par rapport aux besoins immédiats qui ont été exprimés par l’agence nationale de sécurité sanitaire qui portaient en garde partie sur la disponibilité des vaccins d’un côté et les équipements de protection individuelle pour nos médecins et nos infirmiers qui sont en ligne de front par rapport à Ebola. Nous avons été très heureux », s’est-il réjoui.

A rappeler que la France n’est pas à son premier geste. En 2014, elle a été également aux côtés de la Guinée dans les mêmes circonstances. Des actes qui sont qualifiés de très forts par le ministre Ibrahima Kalil Kaba et qui ne sont pas en mesure d’être classés dans l’oubliette par le gouvernement guinéen.

Yamoussa Camara

+224 657851102