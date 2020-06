Lutte contre la Covid-19 à Kindia : l’association Banlieue Fé apporte son soutien aux personnes vulnérables

Une association du quartier Banlieue appelée Banlieue Fé dans la commune urbaine de Kindia a offert ce dimanche 7 juin 2020, un important lot de vivres et non-vivres aux personnes vulnérables dudit quartier. Ce don composé de kits sanitaires, de savons, de masques, du riz et des enveloppes symboliques s’inscrit dans le cadre de ma lutte contre le nouveau Coronavirus.

C’est à l’école primaire de la Banlieue en présence de plusieurs autorités que s’est tenue cette cérémonie de distribution de vivres et non-vivres aux populations vulnérables. Seydouba Bangoura, membre de l’association Banlieue Fé parle de l’objectif de ce geste en ces termes : « Nous avons initié ces activités pour venir en aide à notre communauté. Le développement d’une nation émane des actes posés par ses fils. Il ne faut pas attendre le gouvernement, parce que nous sommes les maillons forts de l’État, nous jeunes. Nous avons décidé alors d’aider le gouvernement en facilitant le développement communautaire. Donc dès que l’urgence sanitaire s’est présentée, nous avons cherché à intervenir dans notre quartier avant d’élargir aux autres. Ce don composé de kits, savons, riz, masques et une somme de 50 mille sera donné aux personnes vulnérables. Nous avons pensé à elles en cette période de crise parce qu’elle dépendent des personnes qui travaillent et si elles sont ignorées, nous pouvons aussi contracter la maladie. En plus, ce sont des personnes qui n’ont pas les moyens de se payer des kits et autres équipements pour lutter contre la Covid-19 » argumente-t-il.

Présent à la cérémonie, le préfet de Kindia, N’Fansoumane Touré a remercié les donateurs. Il a responsabilisé les fils de la Banlieue de veiller au respect strict des mesures sanitaires.

« Aujourd’hui nous sommes dans le quartier Banlieue pour venir témoigner de cet autre acte qu’est en train de poser l’association Banlieue Fé. Moi, je voudrais même dire que ce n’est pas seulement Banlieue Fé, c’est Kindia Fé parce que ce sont les vaillants citoyens de la Banlieue sous la diligence des chefs religieux et chefs de quartiers que les dons de vivres et non-vivres vont être faits dans le cadre du renforcement de la lutte contre ce maudit virus appelé Covid-19. Je voudrais alors profiter de l’occasion pour remercier et encourager ces jeunes de ce quartier par rapport à ce geste effectué pour mettre fin à cette pandémie. J’appelle les jeunes de la Banlieue, pour qu’ils servent d’exemple dans le cadre de la dissémination de ces mesures qui doivent être respectées à la lettre même si c’est aux forceps », précise le préfet de Kindia.

Au delà de cet acte, l’association Banlieue Fé compte poser d’autres actions pour le développement communautaire de la ville des agrumes.

Aboubacar Dramé, correspondant régional à Kindia

+224 623 08 09 10