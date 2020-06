Lutte contre la Covid-19 : Alpha Condé réceptionne un important lot de matériels offerts par la Chine

Sékhoutouréya, 19 juin 2020 – Le Palais Sékhoutouréya a servi de cadre ce jour à la remise d’un important lot d’équipements sanitaires offert par la République Populaire de Chine à la Guinée. C’est un geste qui se situe dans le cadre de la riposte contre la Covid-19. Le don est composé de 10.000 pièces de combinaison de protection médicale, 350.000 pièces de masque chirurgical, 15.000 paires de lunette de protection, 15.000 paires de gants d’examen médical jetables, 3.000 paires de chaussures jetables, 20.200 paires de masque N95 et 10.000 kits de test.

Le Directeur général de la Pharmacie centrale de Guinée, président de la Commission logistique Covid-19, le Dr. Moussa Konaté, a indiqué que ce don est un effort de plus. Car, dira-t-il, depuis le début de cette pandémie, le Président de la République a fait assez d’efforts personnels : « Vous avez vu l’ouverture des centres de prise en charge des malades qui a permis d’améliorer les conditions d’accueil des malades. Mais aussi, il y a eu de la mobilisation auprès des pays amis. Aujourd’hui, je peux dire que les 80% des donations proviennent de l’implication personnelle du Président de la République. Je tiens à préciser qu’en termes de donations bilatérales, nous sommes autour de 55% ».

Le Directeur général de la Pharmacie centrale de Guinée a fait savoir que les efforts du Chef de l’Etat dans la lutte contre le Coronavirus méritent d’être salués par les populations : « Le meilleur moyen de saluer les efforts du Président de la République, c’est d’abord de le lui reconnaître et ensuite que chaque Guinéen s’implique dans cette riposte en respectant les mesures barrières. J’invite chaque Guinéen testé positif, à se présenter dans un centre de traitement. Cela permet de se protéger et protéger les autres ».

Pour sa part, l’ambassadeur de Chine en Guinée, Son Excellence Huang Wei, a souligné que l’apparition de cette pandémie a fait l’objet d’une forte mobilisation des gouvernements et des peuples des différents pays pour l’entraide et la solidarité. Le diplomate chinois a précisé que lorsque son pays traversait la période difficile de lutte contre la Covid-19, les pays africains ont apporté un soutien précieux à la Chine. C’est pourquoi, il a remercié le Président Alpha Condé pour le message de soutien qu’il a adressé à son homologue chinois, Xi Jinping, dans la lutte contre cette pandémie. Aussi dira-t-il, aider les pays africains à faire face à la Covid-19, est la priorité du gouvernement chinois : « Il y a deux jours, le Président Xi Jinping a tenu avec les Chefs d’Etats africains, un sommet extraordinaire par vidéo-conférence, sur la solidarité face à la Covi-19. Un sommet au cours duquel, le Président Xi Jinping a affirmé que la Chine apportera plus de soutien matériel, technique et humain », a déclaré l’ambassadeur de Chine en Guinée.

Le Président Alpha Condé a pour sa part affirmé que ce don de la Chine ne le surprend guère compte tenu des relations historiques entre les deux pays : « Les relations entre la Guinée et la Chine remontent de très loin. La Chine a été le premier pays à reconnaître la Guinée après son indépendance et la Guinée a été le premier pays en Afrique au Sud du Sahara à établir des relations diplomatiques avec la Chine. Et depuis l’arrivée du Président Xi Jinping, ces relations se sont davantage renforcées. Puisqu’aujourd’hui, nous avons une coopération stratégique qui porte sur 20 milliards de dollars US de prêt. Nos économies sont complémentaires, la Chine est la plus grande consommatrice des matières premières et nous en sommes le plus grand producteur. Donc, je ne suis pas du tout surpris de cette marque de soutien pour nous accompagner dans cette lutte », a affirmé le Président de la République.

Le Bureau de Presse de la Présidence