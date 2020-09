Lutte contre la Covid-19 : des professionnels de la santé guinéens qui ont le mérite d’être récompensés

Une cérémonie de reconnaissance aux pionniers et icônes du système de santé et d’encouragement des professionnels de santé impliqués dans la riposte contre le Covid-19 a eu lieu ce jeudi 17 septembre 2020 à Conakry. Organisé par l’ONG ‘’La Tabala’’ sous la présidence d’honneur de l’OMS, l’objectif vise à magnifier et immortaliser les médecins guinéens pour leurs implications dans la promotion du système de santé à travers le pays.

Selon Dr Abdoulaye Kaba président de ‘’La Tabala’’, cette action s’inscrit dans la démarche de l’ONG.

« Sa mission principale est de faire la promotion de la santé à travers la prévention, le dépistage, la prise en charge de la maladie et valoriser tous les acteurs de la santé, anciens ou nouveaux pour leurs implications dans la promotion du système de santé à travers le pays. C’est pourquoi, chaque année on organise le prix Dr Gabriel Sultan des professionnels de santé et ou des structures de santé », précise-t-il.

À titres anthume et posthume, plusieurs satisfécits ont été décernés à des médecins guinéens. Parmi eux, le Dr Saliou Bella Diallo bénéficiaire dans la catégorie icône. Il ne cache pas son sentiment.

« C’est le résultat d’efforts fournis pour la prise en charge des enfants malades en République de Guinée, pour la formation d’étudiants en médecine générale mais aussi en pédiatrie. C’est donc une réelle satisfaction puisque nous avons eu à travailler depuis plus de 30 ans dans la recherche, dans la formation et au niveau des soins de nos différents malades aussi bien à l’hôpital que partout où nous nous trouvons », dira-t-il.

Dans son allocution, le représentant de l’OMS en Guinée, le Professeur Georges Alfred Ki-Zerbo a affirmé que ce jour restera dans les annales de l’histoire de la santé en Guinée.

« L’évènement d’aujourd’hui salue également l’action des agents actifs du système de santé qui sont sur tous les fronts de la lutte contre les maladies et les épidémies. Nous pouvons citer ces dernières années, les succès sans l’interruption de la transmission du poliovirus sauvage et la victoire sur Ebola. Ce combat se poursuit actuellement avec la riposte à la Covid-19. Des plus célèbres aux plus anonymes, leurs actions ont permis d’améliorer la santé et le bien-être des populations qui est la raison d’être de l’OMS et l’objectif de l’accord de base signé entre la République de Guinée et l’Organisation mondiale de la santé, le 11 février 1961 », a déclaré M. Ki-Zerbo tout en réitérant l’engagement de l’OMS, au sein du Système des Nations-Unies, avec l’ensemble des partenaires techniques et financiers aux côtés de la Guinée pour l’interruption à terme de la Covid-19 et la construction à travers des ressources humaines qualifiées et des professionnels motivés et reconnus d’un système de santé, moteur de l’émergence.

Maciré Camara