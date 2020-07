Lutte contre la Covid-19 en Guinée: le collectif des femmes de la BICIGUI vole au secours du personnel soignant

Toujours dans le dynamisme de lutter contre la maladie à coronavirus dans le pays, la Banque internationale pour le commerce et l’industrie de la Guinée (BICIGUI) à travers son collectif de femmes a procédé, ce vendredi 17 juillet à l’hôpital Donka à la remise d’un don d’une valeur de plus de 100 millions de francs guinéens au personnel soignant de la covid-19.

Ce don composé de 3 tonnes de riz, 1 tonne et demi de sucre, 3000 bavettes et 400 masques chirurgicaux, 5000 gants, 112 blouses et 100 thermos est destiné au personnel soignant des centres de traitement épidémiologique (CTE) de la zone de Conakry.

Selon la porte-parole du collectif des femmes de la BICIGUI, Hadja Mamata Bah, « alors que la crise due à la covid-19 nous touche de plein fouet, le collectif des femmes de la Bicigui a lancé un appel au don afin de venir en aide au personnel soignant. Ainsi, nous collaborateurs de Bicigui, familles et connaissance ainsi que certains de nos clients qui ont bien voulu se joindre à nous, avons pensé faire un modeste geste à l’endroit de ceux qui sont à lavant-garde de la lutte contre cette maladie. Nombreux sont ceux et celles qui parfois, en prenant le risque d’être eux aussi contaminés par la covid-19 ont répondu et continuent de répondre à l’appel afin de venir à bout de cette pandémie ».

Ayant conscience des sacrifices auxquels vous avez consentis, a-t-elle poursuivi, et auxquels vous consentez, ainsi que tous les efforts que vous fournissez sans ménagement, parfois au risque de perdre vos vies, au nom de tout le personnel de la Bicigui, je vous renouvelle notre soutien, notre encouragement et toute notre admiration.Vous êtes des héros ».

« Le collectif des femmes de la Bicigui tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à cette collecte. Vous nous avez encore prouvé que lorsqu’il s’agit de solidarité et d’engagement citoyen, vous ne manquiez jamais au rendez-vous ! merci », a-t-elle mentionné. Et d’ajouter : “grâce à cet engagement, le collectif a décidé de mettre à la disposition du personnel soignant un don d’une valeur de plus de 100 millions de francs guinéens. Nous avons le plaisir de mettre à la disposition de tout le personnel soignant de la covid-19 de Donka et autres CTE de la zone Conakry, cette modeste contribution composée de : 3 tonnes de riz ; 1 tonne et demi de sucre ; 3000 bavettes et 400 masques chirurgicaux ; 5000 gans ; 112 blouses et 100 thermos. Aussi nous avons prévu aussi dans les prochaines semaines d’autres actions de ce genre dans les structures sanitaires de l’intérieur du pays ».

Se réjouissant de ce geste du collectif des femmes de la BICIGUI, l’administrateur du centre de covid-19 de Donka, Sékou Ditinn Cissé a dit ses « vifs remerciements aux braves femmes de la Bicigui qui, depuis des années, luttent à côté du gouvernement guinéen pour améliorer le système bancaire dans ce pays. C’est une joie pour nous que des dames s’organisent pour essayer de faire face à cette pandémie ».

“Le don que vous êtes en train de nous faire aujourdhui est très important. Pourquoi? Parce que les agents de première ligne contre cette lutte, ceux qui sont en contact direct avec les hospitalisés ont besoin d’un soutien moral, un soutien matériel. Et dans ce cadre-là vous vous êtes présentés ici aujourdhui pour vraiment soutenir cette équipe. Cette équipe depuis les premières heures est entrain de lutter pour sauver des vies contre cette maladie à coronavirus. Et la réussite, nous disons quelle est vraiment totale. Parce que comme nous voyons par rapport à beaucoup d’autres pays, on a une mortalité très basse et le nombre de guéris est aussi très important. Donc c’est le lieu vraiment de vous remercier d’avoir pensé au personnel soignant qui se débrouille pour sauver les familles », dit-il.

La directrice de l’hôpital Donka, Hadja Fatou Sikè Camara a de son côté félicité et rassuré les donateurs en ces termes :« je voudrais du fond de mon cœur vous remercier et saluer cette initiative parce qu’elle marque votre contribution à la riposte contre la covid-19 en République de Guinée. Je voudrais vous rassurer que ce don sera judicieusement utilisé et mis à la disposition du personnel soignant qui est en première ligne à la riposte contre la covid-19 ».