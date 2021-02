Lutte contre la Covid-19 : la compagnie RUSAL récompensée par Cope-Guinée

La pandémie du coronavirus qui frappe la Guinée depuis mars 2020 est en phase d’être vaincue. La réduction drastique du nombre de contaminations dans le pays est le résultat des efforts conjugués du gouvernement et des partenaires au développement, dont la société RUSAL.

Organisée ce samedi 30 janvier 2021 à Conakry, par la structure Think Tank COPE-Guinée. Cet évènement a permis de distinguer les 50 meilleurs dirigeants d’entreprise de la Guinée et de l’Afrique de l’Ouest 2020. Cette édition a été présidée par le Haut représentant du chef de l’État, Claude Kory Kondiano.

Dans son discours d’ouverture Paul Kamano, coordinateur de Cope-Guinée a donné les raisons du choix de ces sociétés.

« Le think tank COPE-GUINEE a sélectionné ces entrepreneurs sur la base du leadership entrepreneurial et managérial dont ils ont fait preuve dans ce contexte pandémique de la COVID 19 en 2020 par leur politique de la responsabilité sociétale des entreprises et organisations (RSE/RSO) dans l’accompagnement des programmes de riposte élaborés par les autorités gouvernementales et politiques en Guinée et en Afrique de l’Ouest. Aussi des efforts immenses fournis pour faire face aux interactions internes et externes qui sont liés à la vie quotidienne de l’entreprise: salariés, employés, sous-traitants, stagiaires, apports communautaire », — a-t-il expliqué.

Dans son message le très haut représentant du chef de l’Etat a salué l’initiative de la structure Cope-Guinée.

« Les nombreuses initiatives du président Alpha Condé qui, de par sa politique est en train de faire la promotion des entreprises locales tout en attirant celles étrangères à investir en Guinée le secteur privé est un secteur pourvoyeurs d’emplois, nous remercions toutes les sociétés qui ont été décorées » a dit Claude Kory Kondiano.

Recevant ce prix, le Directeur Général de RUSAL/Guinée, Alexandre Larionov, s’est réjoui de la reconnaissance et à rappeler quelques réalisations de la société RUSAL dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

Alexandre Larionov, Directeur Général de RUSAL/Guinée

« RUSAL a été l’une des premières entreprises privées à aider l’Afrique en matière de la lutte contre les maladies infectieuses de masse. Ainsi, en 2015, lors de l’épidémie d’Ebola RUSAL a construit dans la région de Kindia un Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS), qui pendant la pandémie de Covid-19 reçoit des patients avec un diagnostic confirmé de coronavirus. Egalement, en juin 2020, RUSAL a réalisé en 21 jours un nouveau Centre multifonction à Fria en vue de renforcer le système sanitaire guinéen. Grâce aux efforts conjoints des médecins russes et guinéens, plus de 460 patients atteints d’infection de coronavirus ont été traités avec succès dans ces deux centres, et plus de 14 500 tests PCR ont été effectués », a expliqué le DG de RUSAL/Guinée.

Rappelons qu’en juillet 2020, un avion a été affrété par RUSAL pour transporter en Guinée une cargaison humanitaire et médicale dans le cadre de son action contre la propagation de la pandémie de Covid-19 en Guinée. La cargaison comprenait des médicaments, ainsi que du matériel médical de pointe et des consommables pour le traitement des patients atteints d’infection confirmée de coronavirus. En novembre 2020, RUSAL a remis à la Guinée deux nouvelles ambulances spécialisées dotées d’équipements de pointe destinées à apporter des soins médicaux d’urgence et à assurer la réanimation des patients, y compris à l’aide des ventilateurs.

Pour sa contribution dans la lutte contre l’épidémie de covid-19, le personnel médical de RUSAL en Guinée s’est vu ainsi décerner le Prix national guinéen de la structure Katala-224 en novembre 2020. Les lauréats du prix ont été le chef du service médical de RUSAL en Guinée, Elena Kolomoets, et deux employés du Centre de recherche en épidémiologie-microbiologie et des soins médicaux (CREMS), le médecin chef Dr Kpakile Victor Konomou et le thérapeute Niéréké Jerome Gbamou.

De nos jours en Guinée, sur les 9 centres destinés à la prise en charge des malades atteints de Covid-19 deux sont entièrement équipés et financés par la société Rusal. Il s’agit de Centre de Recherche en épidémiologie-microbiologie et soins médicaux (le CREMS) à Kindia qui reçoit des malades positifs au COVID-19 depuis avril 2020, ainsi que du nouveau Centre de Santé multifonction pour le traitement de maladies infectieuses à Fria, créé à base de l’hôpital de FRIGUIA et inauguré au mois de juin dernier.

Transmis par le service de communication de RUSAL