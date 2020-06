Lutte contre la Covid-19 : l’ANIES touche près d’un million de Guinéens et annonce les transferts d’argent

L’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES) vient de boucler la Phase 1 de la mise en œuvre de son Plan d’urgence contre la Covid-19. Celle-ci s’est traduite par des actions de sensibilisation des populations, de désinfection de lieux publics et de remise de kits sanitaires collectifs et individuels. Près d’un million de Guinéens ont été impactés positivement par ces mesures.

L’ANIES pilote la composante sociale de la riposte économique globale de la Guinée à la Covid-19. Á ce titre, elle a revu son plan d’activités 2020 afin d’intégrer les actions d’urgence indispensables pour, d’une part, minimiser les risques de propagation de la maladie et, d’autre part, atténuer les conséquences de la crise sanitaire auprès des populations en situation de précarité.

126 Pairs-éducateurs mobilisés

Lancées au mois d’avril dernier, les actions de sensibilisation ont permis de vulgariser les informations essentielles relatives à la Covid-19. Cent vingt-six (126) Pairs-éducateurs (PE) ont ainsi été déployés au niveau de dix préfectures (Mandiana, Beyla, Lola, Siguiri, Dinguiraye, Guéckédou, Forecariah, Kindia, Gaoual et Koundara), 102 sous-préfectures, 1920 districts ainsi que la zone spéciale de Conakry. 130 900 ménages, soit 850 000 Guinéens, ont été touchés.

Parallèlement aux actions de sensibilisation, l’ANIES a distribué 1850 kits de lavage des mains (seaux et boites de javel) et des kits individuels au profit des 130 900 ménages.

Aussi, elle a permis la désinfection de 22 lieux publics. Il s’agissait essentiellement des grands marchés et ports de pêche à travers la Capitale : Kaloum (marché Niger et Port de Boulbinet), Matam (Madina, Bonfi, port de Bonfi, port de Kénien), Matoto (Gbessia, Yimbaya Tannerie, Tanènè, Aviation, Entag, Lansanaya), Ratoma (Cité solidarité, Enco 5, Koloma, Kaporo, port de Kaporo, Carrefour Canadien, Kobaya, Sonfonia Gare, Lambanyi), Dixinn Terrasse et Dixinn Port.

Phase 2 : transferts monétaires, distribution de vivres…

Ces actions seront consolidées durant la deuxième phase de la mise en œuvre du Plan d’urgence de l’ANIES, qui est en cours de déploiement. Les activités au programme entrent dans le cadre de la Phase 2 du Plan de riposte économique du Gouvernement à la Covid-19 dont les mesures phares ont été listées par le Premier ministre Ibrahima Kassory Fofana.

« Des mesures fortes sont décidées pour protéger davantage nos concitoyens, notamment les plus vulnérables d’entre eux », a annoncé le Chef du gouvernement dans son discours prononcé le 23 juin. Avant de préciser : « L’Agence nationale d’inclusion économique et sociale (ANIES) déploiera, dans les prochaines semaines, un vaste programme de transferts monétaires au bénéfice d’un premier groupe cible de 240 000 ménages (soit 1,6 million de Guinéens), à raison de 250 000 francs guinéens par ménage et par mois. Ces transferts seront accompagnés de distribution de vivres aux foyers communautaires infectés et de la poursuite de la campagne de sensibilisation et de distribution de kits sanitaires entreprises en Phase 1. »

Focus sur Conakry, l’épicentre de la maladie

Durant la deuxième phase de la mise en œuvre du Plan d’urgence de l’ANIES, une attention particulière sera portée sur Conakry, qui est l’épicentre de la maladie en Guinée. En plus des transferts monétaires et de la distribution de vivres, les actions de communication/sensibilisation, de désinfection des lieux publics et de remise de kits sanitaires seront intensifiées dans la capitale.

Le montant global de la contribution de l’ANIES à la riposte économique de la Guinée à la Covid-19 est de 439 milliards de francs guinéens (46 millions de dollars). Il est complètement financé par des économies réalisées par l’ANIES sur son budget 2019, une partie du budget 2020 de l’Agence, y compris les ressources de la Banque mondiale dont le Conseil d’administration a, récemment, autorisé un don de 70 millions de dollars, dont 25 millions de dollars sont destinés à permettre à l’ANIES de répondre à la crise sanitaire.

Il convient également de rappeler que sur le budget total de 439 milliards GNF, les transferts monétaires représentent à eux seuls 428 milliards GNF, soit 97% du montant global.

Á la date du 28 juin 2020, la Guinée compte 5291 cas positifs de Covid-19. Le pays a enregistré 4215 guérisons pour 29 décès.