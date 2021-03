Lutte contre la Covid-19 : le personnel de la HAC reçoit sa première dose du vaccin russe ”Spoutnik V”

Pour se protéger contre la maladie à Coronavirus, le personnel de la Haute Autorité de la Communication, (HAC), à sa tête Boubacar Yacine Diallo a reçu ce mardi, 23 mars 2021, sa 1ère dose du vaccin russe dénommé ‘’Spoutnik V.’’

Cette campagne de vaccination a été lancée au siège de l’institution avec beaucoup d’engouement de la part des travailleurs.

« Je suis naturellement heureux que le gouvernement ait pu mettre à notre disposition ce vaccin qui nous permettra de nous protéger contre cette pandémie. Et je l’ai fait avec beaucoup de plaisir et avec beaucoup d’assurance aussi. J’ai invite donc les travailleurs de la HAC à bien vouloir se faire vacciner à mon avis c’est la meilleure façon de se protéger. Je voudrais aussi remercier la direction de l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS) qui aussitôt sollicitée, nous a envoyé une équipe. Je pense qu’elle est alerte et je pourrais le témoigner désormais. L’engouement est là, nous sommes une centaine et je pense que la vaccination sera faite sur tout le monde aujourd’hui. L’agence nous a rassuré que la même équipe reviendra pour faire la 2ème dose après 21 jours. Nous avons pris le vaccin russe, Spoutnik V », a expliqué, Boubacar Yacine Diallo, patron de la HAC.

Elisa Camara

+224 654957322