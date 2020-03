Lutte contre le coronavirus : Alpha Condé met en place un comité interministériel

A travers un décret lu vendredi soir sur les ondes des médias d’État, le président de la République, le prof Alpha Condé a annoncé la création d’un comité interministériel chargé du pilotage et du suivi de la stratégie du gouvernement dans la gestion de la maladie causée par le coronavirus.

Selon le décret, ce comité a pour mission de suivre la mise en œuvre de la stratégie nationale définie en matière de lutte contre la maladie. Il se prononce sur le plan national d’alerte et de riposte contre la maladie ; le rapport d’activité périodique des structures compétentes mis en place.

Ce comité qui sera présidé par le ministre de la santé, réunira les ministres de la communication, de la coopération et de l’intégration africaine, de l’administration du territoire et de la décentralisation, de la sécurité et de la protection civile, de l’action sociale, de la promotion féminine et de l’enfance, des transports, du budget, de l’économie et des finances, des mines, le secrétaire général des affaires religieuses, le directeur de cabinet de la primature.

Le décret annonce également que d’autres ministres peuvent être appelés à siéger au comité pour les questions relevant de leurs compétences. Il se réuni une fois par semaine et chaque fois que l’urgence sanitaire le nécessite.

Mohamed Cissé