Lutte contre le coronavirus: Alpha Condé propose son aide au président chinois

Le président guinéen a proposé lundi, 3 février, son aide au président chinois Xi Jinping pour la lutte contre l’épidémie du Coronavirus.

Dans un message adressé à son homologue chinois lu à la télévision nationale, Alpha Condé a exprimé le soutien de la Guinée au peuple chinois qui est en train d’être endeuillé par cette maladie devenue une menace mondiale.

“L’épidémie du Coronavirus est en train endeuillée le grand peuple chinois. Cette épreuve nous rappelle l’épisode terrible de l’épidémie de la fièvre Ebola qui a été vaincue grâce à la détermination farouche du peuple de Guinée et au soutien inestimable de tout genre, que le peuple chinois lui a gracieusement apporté. Nous portons à cœur ce geste magnanime et nous sommes convaincus que le vaillant peuple chinois aguerri aux grandes épreuves, triomphera de cette épidémie dans la dignité due à son rang grande nation”, a dit le dirigeant guinéen tout en proposant l’expertise que la Guinée a pu accumuler lors de l’épidémie à virus Ebola.

Pour Alpha Condé, si besoin il y a, la Guinée est prête à envoyer certains de ses experts pour assister leurs collègues chinois.

“Pour notre part, tout en vous adressant les condoléances les plus attristées pour les décès enregistrés, et nos vœux de prompt rétablissement aux malades, nous vous assurons de notre sympathie fraternelle et amicale et notre total disponibilité à vous soutenir tout au long de cette épreuve. La Guinée ayant acquise une véritable expertise dans la lutte contre les grandes épidémies, durant la crise de la maladie à virus Ebola, si besoin y a, nous vous réitérons notre volonté de vous envoyer certains de nos experts pour assister leurs collègue chinois”, a ajouté le président guinéen dans sa lettre adressée au président chinois.

Selon les derniers chiffres, le bilan de l’épidémie du coronavirus venu de Chine s’alourdit encore : 362 décès sont recensés et 17 480 personnes sont infectées dans le monde.

Thierno Sadou Diallo

