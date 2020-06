Lutte contre le coronavirus : la COBAG accompagne le gouvernement guinéen

Depuis quelques mois, tous les Etats du monde concentrent quasi exclusivement leurs efforts sur la riposte à la pandémie de covid-19 qui a fait à ce jour plus de 400.000 morts et des millions de personnes contaminées.

En Guinée, le président Alpha CONDE et son gouvernement ont vite pris la mesure de la situation en instaurant l’Etat d’urgence et le couvre-feu. Les populations ont été invitées, à tous les niveaux, à respecter et à faire respecter à la lettre les mesures barrières (porter le masque dans l’espace public ; se laver régulièrement les mains avec du savon ou du gel hydro-alcoolique ; respecter le principe de distanciation sociale ; tousser et éternuer dans le coude, etc.) pour rompre la chaîne de contamination.

Dans cette croisade engagée contre cet ennemi invisible qu’est le coronavirus, certaines associations et organisations ne ménagent ni leurs efforts ni leurs moyens matériels et financiers pour accompagner le gouvernement guinéen. C’est le cas par exemple de la Coordination pour l’Orientation de la Basse Guinée (COBAG). Sur instructions du président de ladite COBAG, Monsieur Malick Sankhon, son vice-président, Monsieur Amirou Conté, ancien ministre de la Culture, a présidé des opérations de distribution des kits et de pulvérisation des marchés aussi bien à Conakry que dans toutes les préfectures de la Basse Guinée (Coyah, Dubréka, Fria, Boffa, Boké, Forécariah, Kindia, Télimélé). Des opérations organisées en collaboration avec les différentes mairies concernées. La désinfection des marchés a été confiée à l’entreprise COMIPRESS de M. Mamoudou KABA qui a fait le travail à la satisfaction générale. La COBAG a distribué plus 4000 kits de lavage de main. Un bon exemple qui est salué à sa juste valeur par toutes celles et tous ceux qui rêvent de bouter rapidement le coronavirus hors de nos frontières.

A rappeler que le président de la COBAG, Monsieur Malick SANKHON, n’est autre que le Directeur général de la Caisse nationale de sécurité sociale. Déjà en première ligne dans l’application stricte des mesures barrières au niveau de sa Direction générale et de ses agences, la CNSS, que dirige Monsieur Malick Sankhon avec professionnalisme et patriotisme, n’a pas hésité une seule seconde à mettre à disposition son hôpital situé à Gbessia, dans la commune de Matoto, pour accueillir certains malades du covid-19, conformément aux instructions du chef de l’Etat, Pr. Alpha Condé, et aux recommandations du Conseil scientifique de riposte à la pandémie de Coronavirus. En plus d’être un homme politique averti et loyal, Malick Sankhon est également un administrateur dont la vision et la réussite peuvent faire pâlir de jalousie n’importe quel haut cadre de l’Etat à qui l’on aura confié une certaine responsabilité. Comme dit l’autre, on reconnaît le vrai patriote par les actes concrets et positifs qu’il pose quotidiennement et non par les beaux discours. M. Malick SANKHON en est une illustration parfaite.

Ibrahima Sory CISSE