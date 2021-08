Lutte contre le Covid-19 à Boké : restaurants et boîtes de nuit fermés dans la préfecture

Conformément aux instructions du Gouvernement et des autorités sanitaires du pays, le préfet Hassan Sanoussy Camara vient d’ordonner la fermeture des restaurants et boîtes de nuit dans la préfecture de Boké.

Cette Décision, selon le préfet, vise à limiter la propagation de la pandémie de Covid-19 dans sa juridiction géopolitique.

Sur le terrain, plusieurs bars-cafés, restaurants, dancings et boîtes de nuit sont fermés au niveau de la commune urbaine de Boké.

Pour gagne son pari, le préfet entend privilégier l’information et la sensibilisation afin d’amener la population à respecter les consignes et les mesures barrières édictées par le gouvernement et les autorités sanitaires. Nous y reviendrons… Mamadouba Camara