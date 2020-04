Lutte contre le Covid-19 à Faranah : le Sèrè ‘’Amara Touré’’ vole au secours de la commune urbaine

Après les fils ressortissants, d’ONG et d’autres particuliers, le Sèrè dénommé ‘’Amara Touré’’ vient de voler au secours de la population de la commune urbaine de Faranah. C’est la cour de la mairie qui a servi de cadre à la remise de ce don qui a mobilisé les cadres de la mairie.

Madame Oularé Nounkoumba Camara, présidente dudit Sèrè nous souligne le motif de ce don en ces termes : « Cette corporation dénommée “Sèrè Amara Touré’’ est composé des commerçantes. Nous menons beaucoup d’activités sur le terrain. Mais à ce jour, nous engageons un combat contre cette mauvaise maladie qu’est le Covid-19. Pour la vaincre, il faut laver chaque fois les mains, porter les bavettes et observer la distance indiquer par les agents de la santé. C’est pour venir au secours de la mairie dans la riposte contre cette maladie que nous avons fait ce don composé de 150 sceaux, 150 petits sceaux récupérateurs d’eau, 150 tabourets plastiques servant de supports, 15 cartons de savons Diama, 6 cartons d’eau de javel et 2000 bavettes. »

Au nom du maire et des conseillers de la commune urbaine de Faranah, le 3è vice- maire, Elhadj Manty Mamady Camara a martelé : « Au nom de Monsieur le maire Monsieur Oumar Camara, je vous salue et je vous remercie pour cet acte patriotique que vous venez de faire pour Faranah. Nous savons tous les ravages que le coronavirus est en train de faire maintenant dans le monde et dans notre pays. Si vous, vous avez mis vos moyens à profit pour aider cette paisible population, c’est un réconfort moral pour nous. Nous vous rassurons que ces kits seront destinés aux cibles indiqués en vue de leur utilisation correcte pour bouter cette maladie hors de Faranah… »

Après la mairie, le Sèrè Amara Touré s’est rendu dans les concessions, lieux de travail pour la distribution de ces kits. Un exemple à suivre !

Lanciné Keita, depuis Faranah

+224 628 464 659