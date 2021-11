Lutte contre le Covid-19 : Les États-Unis offrent 168 000 doses de Johnson and Johnson à la Guinée

Dans le cadre de l’initiative Covax, le gouvernement américain vient d’offrir un important lot de doses de vaccin à la Guinée. Ce sont au total, 168 000 doses du vaccin Johnson and Johnson.

La remise officielle des doses s’est déroulée ce dimanche, 14 novembre, à l’aéroport international de Conakry en présence du chargé d’affaires par intérim de l’ambassade des États-Unis à Conakry, de la directrice de la mission de l’agence des États-Unis pour le développement (USAID) pour la Guinée et le directeur général de l’agence nationale de sécurité sanitaire (ANSS).

Selon Steven Koutsis, le don de vaccin de Johnson and Johnson est une fierté pour les États-Unis de participer à réduire les inégalités de distribution de vaccins à travers le monde et notamment en Afrique.

« Le don du vaccin Johnson and Johnson est un don du peuple américain au peuple de Guinée. Nous sommes fiers qu’un vaccin fabriqué aux États-Unis joue un rôle majeur dans la réduction des inégalités en matière de vaccins dans le monde et plus particulièrement en Afrique. Nous remercions le mécanisme de partage du vaccin multi donateur, COVAX geré en partenariat avec l’OMS, GAVI et l’UNICEF pour avoir organisé le transport de cette cargaison de Johnson and Johnson. Nous avons confiance que le gouvernement guinéen distribuera ces vaccins aux communautés à travers le pays et veillera à ce qu’il soit rapidement utilisé au profit du peuple guinéen », a déclaré Steven Koutsis, le chargé d’affaires par intérim de l’ambassade des États-Unis à Conakry.

Le directeur général de l’ANSS a pour sa part rassuré quant à l’utilisation à bon escient des vaccins afin d’atteindre les 30% de vaccination au 31 décembre 2021.

« Dans nos relations bilatérales, les États-Unis sont à leur 3ème donation. Nous invitons le peuple de Guinée, l’objectif que l’OMS nous a fixé, c’est d’atteindre 30% de vaccination d’ici le 31 décembre 2021. Nous invitons tous ceux qui ne sont pas encore vaccinés et qui ont même des enfants de 12 à 17 ans de venir dans nos sites de vaccination pour recevoir leurs doses. Ces doses ont été données à la Guinée, ça coûte de l’argent. C’est un don pour nous protéger de façon collective. Nous prenons l’engagement devant les partenaires que nous allons tout mettre en œuvre au nom du ministère de la santé pour en faire un bon usage », a indiqué Docteur Sakoba Keïta.

Par ailleurs, le directeur général de l’ANSS a saisi l’occasion pour inviter les agents vaccinateurs à reprendre le service à Conakry et à l’intérieur du pays. Il assure que grâce au nouveau ministre de la Santé leur différend sera résolu en début de semaine.

Avec la réception de ces 168 000 doses, les doses de vaccin offertes à la Guinée par les États-Unis d’Amérique s’élèvent à environ 1 million de doses.

Sadjo Bah