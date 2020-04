Lutte contre le Covid-19 : Nondi Kountigui s’adresse aux Guinéens de tout bord

Le leader du Mouvement Nondi, Mohamed Aliou Touré alias ‘’Nondi Kountigui’’ a fustigé le comportement de certains guinéens qui se réjouissent de la mort de leur compatriote. Lisez !

En cette période de pandémie. Tous les Guinéens doivent comprendre qu’il obligatoire de mettre les luttes et autres résistances à côté pour faire face à l’ennemi invisible qui est covid 19.

Le gouvernement, la Société Civile, les politiciens et autres acteurs, personne n’est à l’abri. Luttons ensemble, regardons dans la même direction pour vaincre cette maladie.

Je suis surpris de voir certains Guinéens qui se réjouissent de la mort des autres.

Qui n’est pas mortel ?

La foi en Dieu c’est d’être sur son chemin, mourir de coronavirus ou pas nous allons tous mourir.

Cela ne sert à rien de fêter le décès d’une personne, c’est seulement l’amour et la sincérité de vivre ensemble comme un seul nous permettra de vaincre à 100%.

Quel est le seul Guinéen qui n’est pas malade de quelque chose ?

Alors la balle à terre pour sauver cette nation, puisque coronavirus ne connaît ni les gouvernants ni les gouvernés, à plus forte raison un pauvre ou un riche.

Je demande humblement au gouvernement de faire beaucoup d’effort pour aider la population.

J’avais bien apprécié les conseils du Président de la République par rapport à Covid-19.

Mais il doit aussi comprendre que les Guinéens souffrent en cette période de pandémie. La baisse du prix de carburant et les 3 mois d’électricité non payant ne suffisent vraiment pas, car les problèmes sont énormes et visibles de tous.

Que Dieu protège la GUINÉE et toute l’humanité, de cette maladie.