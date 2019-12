Lutte contre le palu/VIH-Sida et tuberculose : CRS offre des matériels et équipements à la direction nationale de la santé communautaire  

Lutter contre le paludisme, le VIH-Sida et la Tuberculose dans les zones communautaires, le Fonds Mondial à travers l’opérateur le Catholic Relief Services (CRS) a procédé, ce mercredi décembre à la remise officielle des matériels et équipements à la direction nationale de la santé communautaire pour la mise en œuvre des activités du projet pilote dans deux districts sanitaires (Kindia et Télimélé).

Un projet qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle politique santé communautaire (subventions du Fonds Mondial 2018-2020).

Dans son allocution, le représentant pays CRS, Dr Jean- Marie Bihizi a rappelé que ‘’la volonté de CRS demeure d’accompagner le Ministère de la santé pour améliorer la santé des populations en général et les populations les plus démunies en particulier. La présente cérémonie est le résultat d’une collaboration fructueuse entre le CRS et le Ministère de la santé à travers la direction nationale de la santé communautaires et de la médecine traditionnelle”.

“Ces équipements et matériels, poursuit-il, qui sont composés d’un véhicule Prado,79 motos, 4 ordinateurs, divers matériels informatiques et autres “vont permettre aux relais communautaires,(RECO) et aux agents de santé communautaires,(ASC) de mieux servir les communautés et mieux servir les populations dans les préfectures de Télimélé et Kindia“.

“Je voudrais ici mentionner que tous ces équipements et matériels et pour tout ce qui est derrière en ce qui concerne la formation, le suivi , l’appui technique et financier c’est grâce au financement du fonds mondial pour la lutte contre le VIH et la tuberculose et le paludisme“, a-t-il indiqué.

Pour sa part, le secrétaire général du Ministère de la santé, Dr Sékou Condé de lancer: ‘’je voudrais inviter les structures bénéficiaires à faire bon usage des moyens qui seront mis à leur disposition. Et il est important de préciser qu’il s’agit des moyens pour atteindre des résultats. Et que la mise à disposition de ces moyens n’aura de sens que si les indicateurs de performance s’améliorent. A cet égard, le Ministère de la santé sera très attentif à l’utilisation des moyens pour qu’une fois que la Guinée prouve que nous sommes sur la voie pour atteindre l’objectif de la couverture sanitaire universelle si près”.

Ces matériels et équipements qui ont été mis à la disposition de la direction nationale de la santé communautaire dans l’enceinte de la pharmacie centrale de Guinée (PCG) à Dixinn sont composés de 1038 Gourde à eau; 1038 torches à piles; 1038 combinaison imperméable; 963 mégaphones; 8666 piles pour mégaphone; 1038 bottes; 962 toises en ruban; 963 culottes pèse bébé; 963 bracelets MUAC; 2289 t-shirts Lacoste en coton pour RECO; 825 t-shirt Lacoste en coton pour ASC ; 2289 casquettes en coton pour RECO; 825 casquettes en coton pour ASC ; 9550 stylos (bleu, rouge, noir); 4152 registre 200 pages;1038 sacs à dos ; 1038 malles cantine, 1 véhicule Prado et 79 motos.

Elisa Camara

+224 654 95 73 22