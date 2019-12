Lutte contre le SIDA : la Première dame Djènè Condé sensibilise les élèves du lycée Donka sur les moyens de prévention

Dans le cadre de la 32ème édition de la journée mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, la Première dame de la République a présidé ce lundi 2 décembre une cérémonie au lycée Donka pour sensibiliser les élèves de cet établissement sur les moins de lutte contre cette maladie, organisée par la fondation PROSMI (protection sociale, maternelle infantile) et l’ambassade de la république populaire de Chine en Guinée.

Par cette action, Hadja Djènè Condé et la représentation diplomatique Chinoise comptent outiller les élèves pour mieux se prévenir de cette endémie qui fait chaque année des milliers de morts à travers le monde.

Pour Hadja Djènè Condé, en Guinée, les jeunes, la couche féminine sont les plus touchés.

“Le SIDA continue à provoquer de nombreux décès. Chaque année, des nouvelles infections sont enregistrées surtout au sein de la couche juvénile. Le VIH/SIDA touche près de 40 millions de personnes dans le monde et la proportion des jeunes incriminés par cette maladie est inquiétante en Afrique sub-saharienne. Notre pays la Guinée n’échappe pas à cette triste réalité. Selon les estimations de l’ONUSIDA, en 2017, 59% des nouvelles infestions dans le monde touchent les jeunes et 37% des cas déclarés se trouvent en Afrique Sub-saharienne. Dans notre pays, les jeunes de 15 à 24 ans sont les plus touchés avec un taux de prévalence de 0,9% selon EDS 2018. Avec ces statistiques, il apparaît que le VIH se féminise de plus en plus et que le nombre de jeunes touchés devient important, cela doit donc nous interpeller”, a dit Djènè Condé.

Présent à cette cérémonie, le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation a tenu à remercier la Première dame pour les initiatives qu’elle ne cesse d’entreprendre en faveur de l’éducation et reste convaincu que la sensibilisation initiée par la Fondation PROSMI et l’ambassade de Chine en Guinée va contribuer à une meilleure santé des élèves.

“La présence de madame la Première dame ne nous étonne pas parmi nous ce matin, pour procéder à la célébration de la journée mondiale de lutte contre le SIDA au titre de l’année 2019. Le VIH SIDA est présent en milieu scolaire. La plupart d’entre vous appartiennent à la tranche d’âge de 14 à 24 ans et malheureusement, c’est cette couche et celle des femmes qui sont les plus touchées par l’épidémie du SIDA dans notre pays. C’est pourquoi dans chaque département ministériel de la Guinée, existe un comité de lutte contre le SIDA. Je suis encore rassuré que la présence de Madame la Première Dame et ses messages de sensibilisation, vous serez outillés pour avoir une meilleure santé et réussir vos études”, a dit le ministre Mory Sangaré.

Cette cérémonie a aussi connu la présence de la ministre de l’action sociale, les épouses du président de l’assemblée nationale et de l’ambassadeur de Chine en Guinée. Cette dernière, dans son discours de circonstance a exhorté l’accompagnement des organisations communautaires qui occupent une place centrale dans la lutte contre cette pandémie.

“A l’heure actuelle, le SIDA demeure l’un des problèmes de santé publique dans le monde et en particulier dans les pays à revenus faibles ou intermédiaire, selon le rapport 2018 de l’ONUSIDA, environ 770 mille personnes sont mortes de maladies liées au SIDA et environ 37,9 millions de personnes vivent avec cette maladie à travers le monde dont 68% en Afrique subsaharienne. Bien que des progrès considérables aient été accomplis pour mettre fin à cette maladie, le SIDA est loin d’être terminé, il reste donc beaucoup de chemins à parcourir. Nous devons soutenir les organisations communautaires dans leur leadership et leur encadrement qui garantissent la continuité de la riposte contre le SIDA”, a dit madame YU Hui.

En plus de cette sensibilisation, les élèves du lycée Donka ont été dotés d’un livret contenant des informations leur permettant de se protéger du VIH SIDA.

Thierno Sadou Diallo

+224 626 65 65 39