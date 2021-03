Lutte contre les médicaments falsifiés : Mahmoud Sylla aux commandes de médicrime

Dans le cadre de son programme d’assainissement du secteur pharmaceutique de la République de Guinée, le Ministère de la santé a procédé à la mise en place ce vendredi, 26 mars 2021 à Madina de la coordination générale de la brigade médicrime.

Une initiative découlant de la volonté politique du président de la République d’interdire l’exercice illégal de la profession de pharmacie et d’éradiquer le commerce illicite des médicaments et la circulation sur le territoire guinéen des médicaments falsifiés. Son objectif vise aussi à renforcer le rôle de la Pharmacie Centrale de Guinée dans l’importation et l’approvisionnement du pays en médicaments génériques.

La Brigade de répression médicrime est une structure technique et opérationnelle du Ministère de la santé créée en janvier 2020, dans le cadre de la lutte contre les produits contrefaits et les infractions similaires dans notre pays.

Selon Dr Damani Kéïta, inspecteur général du Ministère de la santé et secrétaire général du comité technique de lutte contre la contrefaçon des produits de santé, « médicrime est une propriété du Ministère de la santé et c’est un outil du Ministère de la santé. C’est pourquoi dans les textes, il est dit que le secrétaire général est représenté par l’inspecteur général de la santé, le premier adjoint du secrétaire général est assurée par le directeur général de la Pharmacie Centrale de Guinée et le deuxième secrétaire adjoint est assurée par un haut officier de la police », explique-t-il, avant d’jouter que des agents ont été mis à la disposition de la brigade médicrime.

Titulaire d’un diplôme d’Etat de Docteur en pharmacie, Mahmoud Sylla s’est engagé à mériter la confiance placée en lui.

« La création d’une coordination de la brigade médicrime répond à la nécessité de lui insuffler un nouvel élan afin de l’amener à mieux répondre aux préoccupations du gouvernement en matière d’assainissement du secteur pharmaceutique. C’est pourquoi, en ce jour porteur d’espoirs pour le corps pharmaceutique et surtout pour la population guinéenne, je voudrais lancer un appel fraternel à tous les éléments constituant les unités pour une reconversion totale de nos méthodes de travail. Pour avoir la confiance et le soutien nécessaires de nos populations qui constituent le centre de nos engagements, nous devons forcément accomplir nos missions de tous les jours dans le cadre du strict du respect de la loi. C’est pourquoi, pendant les jours qui suivent, ensemble, nous élaborerons un règlement intérieur puis une feuille de route et un programme d’action opérationnel dont le respect et la mise en œuvre s’imposent à chacun et à tous. Nous sommes une équipe multidisciplinaire. Or, le travail multidisciplinaire n’est pas chose aisée par expérience. Je demande donc que chacun à son poste de travail prenne de la hauteur pour que l’esprit d’équipe et de consensus soit notre credo », a-t-il estimé.

Professeur titulaire de Politique Pharmaceutique National (PPN) depuis 2015 au département Pharmacie de l’Institut Gamal Abdel Nasser de Conakry, Mahmoud Sylla sollicite le soutien des professionnels de la santé pour l’atteinte de ses objectifs.

« L’occasion est opportune pour lancer un appel confraternel à tous les professionnels de la santé et particulièrement aux organisations professionnelles des pharmaciens et des médecins pour que nous mutualisons nos forces pour l’atteinte de nos objectifs communs », dira-t-il.

A noter que les services de police, de gendarmerie et de la douane ont réitéré leur ferme engagement à accompagner la brigade médicrime pour la bonne marche de sa mission.Maciré Camara