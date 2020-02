Lutte contre les MGF : Amnesty International Guinée rencontre les acteurs concernés en vue de freiner sa pratique 

Dans le cadre de la journée internationale tolérance zéro à l’égard des mutilations génitales féminines (MGF), Amnesty International Guinée à travers sa commission femmes, en partenariat avec l’ONG Women for Africa (WAFRICA GUINEE) a organisé ce vendredi 7 février 2020 à son siège de Lambanyi une rencontre intitulée « Café-échanges des acteurs qui luttent contre les MGF ».

L’objectif de cette activité était de réunir les membres des organisations de la société civile, œuvrant dans la lutte contre les MGF et acteurs de médias, en vue de faire une évaluation de l’impact de leurs actions face à cette pratique en Guinée.

Fatoumata Diaraye Bah, responsable de la commission femme à Amnesty International Guinée a parlé des avancées dans la lutte contre les MGF

« On a parlé de nos textes de loi, du code pénal par exemple qui a été révisé, qui a été adopté à l’assemblée nationale qui prévoit des articles qui punissent les MGF. On a aussi les dénonciations qui se font un peu partout. Ça été toujours fait mais aujourd’hui on a la chance d’avoir accès aux réseaux sociaux qui constituent aujourd’hui un moyen de lutte contre toute forme de violence et ça nous permet aujourd’hui d’en parler et aujourd’hui on a l’opportunité de le faire en tant que jeunes sachant que plus de la moitié de la population est jeune. Et si ces jeunes prennent en main cette lutte cela constitue une avancée qui nous aide et nous donne espoir qu’on va y arriver », dit-elle.

Les versions sur l’origine de l’excision sont diverses. Pascal Sandouno, secrétaire administratif du réseau national des communicateurs traditionnels de Guinée (RENCOT) considère qu’elles n’ont aucun fondement principal

« Je crois que les gens ont accepté cette pratique sans connaître réellement quelle est son origine. Dans le cadre traditionnel quand on dit que c’est nos coutumes, ce sont nos mœurs les gens ne cherchent pas à savoir d’où ça vient on dit seulement que c’est la tradition et on suit comme ça sinon officiellement aucune recherche ne peut vous dire que ça a des avantages positifs, c’est Dieu qui a recommandé, non ça ne vient pas de la parole de Dieu. Il y a beaucoup de versions, certains disent que depuis les temps bibliques avec Agare qui était mariée à Abraham et pour diminuer l’amour qu’il y avait entre les deux la femme d’Abraham a dit à Abraham d’exciser sa femme. Il y a beaucoup d’autres versions et il y en a même sur le plan traditionnel qui disent que pour la fertilité à l’époque on excisait la femme et on enfouillait cette partie sous le sol pour que le sol soit fertile. Il y beaucoup de versions mais il n’y a pas de fondement principal », a-t-il déclaré.

Plusieurs acteurs de la société civile, de la santé et du service OPROGEM ont pris part à cette rencontre. Mariam Touré, Miss Guinée 2020 dont la fondation lutte contre la fistule obstétricale s’est aussi engagée dans la lutte contre les MGF

« D’abord je suis engagée dans la lutte contre l’exclusion parle que le combat que je mène qui est la fistule obstétricale est un peu causée par l’excision. Nous savons tous que l’excision est une pratique qui est néfaste pour la société ainsi que pour le pays. Donc pour moi en tant que jeune fille et en tant que Miss Guinée aujourd’hui, ma voix compte et je me dois de le battre dans ce sens pour défendre les droits des femmes. Donc je crois que cette pratique doit être bannie parce qu’elle a tellement de conséquences négatives que positives », souligne-t-elle. Ajoutant que l’excision au même titre que le viol a de lourdes conséquences psychiques sur la personne excisée.

« C’est une agression sur le corps de la femme. Et ce qu’il y a de pire ici c’est qu’on fait une ablation d’une partie de son corps sans son consentement. Donc ça laisse des conséquences très graves. Ça crée aussi une baisse de la libido, c’est à dire que la femme a moins de désir qu’une femme non excisée. En plus il y a des conséquences physiologiques, il y a des saignements, des cas d’hémorragie qui sont créés, il y a même des cas de fistule obstétricale. Donc toutes ces considérations créées, psychologiquement c’est une femme qui est à prendre en charge », a conclu le Dr Alhassane Chérif, président de l’association guinéenne des psychologues cliniciens.

Maciré Camara